台中2警遭思覺失調男砍傷 攻堅畫面曝光

台中太平分局員警李元顥今天下午到太平振福路一處社區執行民事強制執行勤務時，遭屋內男子持利刃砍傷送醫。（記者陳建志翻攝）

2020-08-25 19:25:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平分局新平派出所員警李元顥、賴俊杰，今天下午2點多配合法院到太平振福路639巷一處社區，執行民事強制執行，住在屋內的男子突然情緒失控，手握2支疑似生魚片刀，朝警方攻擊，造成警員李元顥左腳2處刀傷，小腿一處刀傷長達30公分，立即送醫急救。劉男躲進屋內，警方會同消防人員，持辣椒水、盾牌、警棍破門攻堅，但身材壯碩劉男繼續持雙刀頑強抵抗，最後被警方制伏，將屋內患有思覺失調的姊弟強制送醫。而攻堅途中，警員賴俊杰右腳踝也不慎遭劃傷約5公分，立即送醫無大礙。

據了解，這對租屋姊弟積欠房租和管理費超過半年，房東提告聲請民事強制執行，今天下午2點多，新平派出所配合台中地院執勤，因事先知道2人患有思覺失調症，出動李元顥等4名員警和3名衛生單位人員到場，由房東持鑰匙開門。

請繼續往下閱讀...

沒想到住在屋內的男子情緒失控，打開門後就手持約30公分的2把利刃朝員警攻擊，現場空間狹小，警員李元顥閃避不及，左腳遭砍傷2刀，其中，左小腿刀傷長達30公分，血流如注，所幸他意識清楚，立即送醫急救。

男子攻擊員警後躲進屋內反鎖，警方擔心他自殘、傷人，立刻聯絡消防人員到場協助後，破門攻堅，員警持辣椒水、盾牌、警棍進入屋內，身材壯碩的男子雙手緊握利刃，持續反抗，最後被被多名員警打掉雙刀制伏，不過制伏過程中，警員賴俊杰右腳踝不慎遭劃傷5公分，所幸送醫無大礙。

新平派出所林育正所長受訪時說，屋內2人僅男子攻擊警方，另一名住在屋內女子並未反抗，2人都依精神衛生法強制送醫，後續是否有涉及相關刑責，警方將釐清後依法送辦。

警方攻堅進入屋內，將男子壓制在地制伏。（記者陳建志翻攝）

警方將砍傷員警的男子制伏後強制送醫。（記者陳建志翻攝）

男子砍傷員警後躲進屋內，警方請消防人員到場協助破門攻堅。（記者陳建志翻攝）

警方制伏砍傷員警男子後，查扣2把長約30公分的利刃。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法