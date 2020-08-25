台中2警遭思覺失調男砍傷 攻堅畫面曝光
〔記者陳建志／台中報導〕台中太平分局新平派出所員警李元顥、賴俊杰，今天下午2點多配合法院到太平振福路639巷一處社區，執行民事強制執行，住在屋內的男子突然情緒失控，手握2支疑似生魚片刀，朝警方攻擊，造成警員李元顥左腳2處刀傷，小腿一處刀傷長達30公分，立即送醫急救。劉男躲進屋內，警方會同消防人員，持辣椒水、盾牌、警棍破門攻堅，但身材壯碩劉男繼續持雙刀頑強抵抗，最後被警方制伏，將屋內患有思覺失調的姊弟強制送醫。而攻堅途中，警員賴俊杰右腳踝也不慎遭劃傷約5公分，立即送醫無大礙。
據了解，這對租屋姊弟積欠房租和管理費超過半年，房東提告聲請民事強制執行，今天下午2點多，新平派出所配合台中地院執勤，因事先知道2人患有思覺失調症，出動李元顥等4名員警和3名衛生單位人員到場，由房東持鑰匙開門。
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沒想到住在屋內的男子情緒失控，打開門後就手持約30公分的2把利刃朝員警攻擊，現場空間狹小，警員李元顥閃避不及，左腳遭砍傷2刀，其中，左小腿刀傷長達30公分，血流如注，所幸他意識清楚，立即送醫急救。
男子攻擊員警後躲進屋內反鎖，警方擔心他自殘、傷人，立刻聯絡消防人員到場協助後，破門攻堅，員警持辣椒水、盾牌、警棍進入屋內，身材壯碩的男子雙手緊握利刃，持續反抗，最後被被多名員警打掉雙刀制伏，不過制伏過程中，警員賴俊杰右腳踝不慎遭劃傷5公分，所幸送醫無大礙。
新平派出所林育正所長受訪時說，屋內2人僅男子攻擊警方，另一名住在屋內女子並未反抗，2人都依精神衛生法強制送醫，後續是否有涉及相關刑責，警方將釐清後依法送辦。