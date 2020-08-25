黃琪就愛扮名人！一人分飾多角 詐騙上億擁3房產

黃琪涉嫌一人分飾多角，成功詐得上億元。（資料照）

2020-08-25 16:43:41

〔記者錢利忠／台北報導〕本名黃照岡的27歲詐欺慣犯黃琪，4年前才因假冒國泰集團千金親戚詐騙惹官司，台北地檢署又查出，他涉嫌一人分飾多角，冒充藝人張清芳及助理、張的前夫宋學仁及其女秘書等人，致電請託曾任台大校長的台大醫院醫師楊泮池幫忙喬病房及住院，另在疫情期間冒充香港富商李嘉誠秘書等人騙口罩，台北地檢署今依詐欺等罪起訴黃琪及共犯蘇立民，建請從重量刑。

起訴書指出，黃琪利用虛擬的特權身分，冒名犯下多件詐欺案件，不法所得包括台幣4981萬5374元、日幣2億2800萬元（約台幣6319萬餘元）、美金40萬1908元（約台幣1182萬元）、歐元1萬358元（約台幣36萬元），合計約1億2518萬多元。

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檢方建請法院宣告沒收其高達上億元的不法所得，如難以追徵，建請查封其名下位於台南市北區、永康區的3筆不動產，以及其名下已查扣的銀行帳戶款項，包括現金47萬多元、日幣現金400萬元、帳戶存款2006萬6305元、日幣存款2500萬174元、美金存款5萬9021元、澳幣存款1382元、港幣存款6萬6088元等。

檢方指出，熱衷於名人角色扮演及男扮女裝的黃琪，利用虛擬的特權身分取得相關資訊及資源，替自己大開方便之門，使被害人見識他具有名人身分等特權外觀，而深信其確有本事，之後即輕易向被害人施詐，犯案手法宛如電影「神鬼交鋒」情節再現。

檢方查出，2017年9月至2020年4月間，黃琪多次冒充名人犯案，先是假冒張清芳及其前夫宋學仁，以及2人的助理等人，以打電話或寄發電子郵件等方式，請託曾任台大校長的台大醫院醫師楊泮池及其左姓助理，安排他在交友網站結識的詹姓友人的母親，轉院至台大醫院及提供醫療協助；之後又安排其個人住院，假借身體狀況欠佳，躲避其目前於高等法院審理中的詐欺相關案件的庭訊。

此外，黃琪還涉嫌冒用楊泮池助理的名義，向台北榮民總醫院病理檢驗部，蒐集及詐取詹姓友人母親的個資及病理檢體，替詹姓友人省下病理資料申請費用1500元，涉犯詐欺、偽造準私文書及個人資料保護法非法蒐集高敏感個資等多罪。

不僅如此，黃琪還冒用楊泮池妻子的名義，申請台大校內網路電話分機，並以此分機對外行騙，冒充香港富商李嘉誠劉姓女秘書及楊泮池等人名義，致電專門製造口罩的中衛公司，佯稱李嘉誠有意捐贈口罩，要訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，所幸中衛公司出貨前向李嘉誠的秘書查證，才發現是騙局。

另外，2018年間，黃琪冒充國泰集團千金結識一名訟累纏身的劉姓女商人，黃琪為了吸引劉女上鉤，還與擔任保險業務員的男密友蘇立民成立列支敦士登公司，黃琪在外還男扮女裝，冒充國泰千金招搖撞騙，瞎掰自己當過檢察官及具有律師資格，可以提供劉女法律協助，並誆稱可讓劉女取得國泰存戶的VVIP資格，擁有更高的存款利率，詐取劉女的上億元資金；據悉，黃琪行騙的事蹟曝光後，劉女險些心臟病發。

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