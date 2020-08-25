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    夜闖IKEA全裸手淫 藝人李興文兒賠18萬換緩刑

    新北地院今仍維持一審判決，但予以李堉睿緩刑2年宣告，期間付保護管束，條件是得接受4小時法治教育確定。（資料照）

    新北地院今仍維持一審判決，但予以李堉睿緩刑2年宣告，期間付保護管束，條件是得接受4小時法治教育確定。（資料照）

    2020-08-25 15:15:42

    〔記者陳慰慈／新北報導〕藝人李興文兒子李堉睿去年10月夜闖IKEA新莊店，拍攝脫光全身衣物，假裝洗澡、大號及自慰影片，上傳至自己的YouTube頻道，以增加點閱率，引起軒然大波，新北地院簡易庭依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，得易科罰金18萬元；李上訴，賠償IKEA達成和解，盼能獲得緩刑，新北地院今仍維持一審判決，但予以緩刑2年宣告，期間付保護管束，條件是得接受4小時法治教育確定。李今未出庭聽判。

    去年10月28日晚間，李堉睿先在家中拍片宣示：「我們要去IKEA，挑戰24小時，過一天一夜」，隨後跑進IKEA新莊店倉儲區躲藏。李躲到隔日凌晨3時許，確認員工下班後，跑到家具展示區，開啟臉書直播嗆說：「我們從來沒有玩假的！」期間一度警鈴大響，但仍未被發現。他隨後開始試躺、試坐展示區內的床墊、椅子、沙發，並坐在展示電腦前，拉下褲子假裝自慰，甚至脫光衣物假裝沖澡、上大號。

    早上時，李堉睿直接走到1樓準備離開，遇到員工時，假裝自己是前來消費的客人，並解釋說「走錯邊了」，最後在工作人員引導下大搖大擺離開。同月31日，李把影片PO上自己的YouTube頻道「馬克斯WillDoIt」，並取名為「我在IKEA睡了一晚」，IKEA得知後氣炸提告。

    簡易庭法官認為，李堉睿僅為增加點閱率，無故隱匿於IKEA賣場內拍攝影片，危害IKEA的空間自主權益、品牌聲譽及形象，也危及社會整體治安，判他有期徒刑3個月。

    李堉睿事後上訴請求從輕量刑，上月23日開庭，並與IKEA達成調解，賠償18萬元及下架所有影片，IKEA亦同意若李堉睿完成調解條件，願意給予自新及緩刑機會；檢方則尊重法院是否給予緩刑，不過，考量他在國外唸書，對台灣法律不是很了解，建請法院命他接受法治教育4小時。

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