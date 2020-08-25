男子駕車沿途狂按喇叭 警好心詢問竟遭辱罵勒脖

半裸的61歲林男突然抓狂攻擊高姓員警，2人在街上拉扯。（記者陳恩惠翻攝）

2020-08-25 13:39:59

［記者陳恩惠／桃園報導］61歲林姓男子駕著車子沿著桃園區中正路往市區方向一路狂按喇叭，造成許多用路人不勝其擾，正巧桃市警桃園分局埔子派出所高姓員警正在路口執行交通疏導，看見林男的行為立刻上前詢問是否有需要協助，詎料，林男不但出言辱罵，甚至勒住員警脖子不放，雙雙在路上扭打，許多民眾看不下去，3名民眾上前將半裸的林男從警方身上拉開，並合力將他壓制，林辯稱精神狀況不佳，警訊後依妨害公務罪送辦。

桃園分局表示，埔子所高姓員警本月24日晚間6時30分執行交通疏導時，發現林姓男子駕駛紅色轎車由北方沿中正路往市區方向不斷狂按喇叭，高員將林男攔下，詢問他「先生，您有什麼事嗎？需要協助嗎？」沒想到林男卻對員警爆粗口，高員立刻要他下車接受盤查。

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林男下車後，半裸著上身，只穿著短褲，對高員盤問時，突然伸手抓高員的左手，還掐住高員的脖頸部，意圖要勒頸，還掛在員警的背上，高員甩不掉他，2人當街扭打，還造成高員脖頸及雙手多處抓傷，正當高員和林男拉扯之際，路旁3名熱心民眾立刻上前協助，1人緊抓住林男雙腿，將林從員警的背部拉下，另2名民眾則協助高員合力將林壓制在地，直到支援警力趕到帶返所內調查。

桃園分局說，林男經測試並無飲酒反應，但精神狀況不佳，對於攻擊員警辯稱忘記了，全案依法移請偵辦。

所幸3名熱心民眾分別將林男從高員的背上拉下，並合力將他制伏在地。（記者陳恩惠翻攝）

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