衛福部派政風查彰縣衛生局 蔡清祥：政風最近很紅！

法務部長蔡清祥今表示，最近政風單位很紅，要利用此機會，了解政風是什麼單位、做什麼事情，政風人員應扮演好什麼角色。（廉政署提供）

2020-08-25 12:42:00

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部長蔡清祥今天主持廉政署新任政風高階主管聯合宣誓典禮，針對彰化縣衛生局篩檢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀者，衛生福利部指派政風調查彰化衛生局一事，蔡清祥致詞時有感而發地說，最近政風單位很紅，要利用此機會，了解政風是什麼單位、做什麼事情，政風人員應扮演好什麼角色。

蔡清祥表示，政風單位是機關的防腐劑，應為公正第三方，期勉政風主管「正人要先正己」、「防貪優於肅貪」，鼓勵政風應積極主動、能接地氣，以人民的角度思考並協助解決問題。

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另外，台中市長盧秀燕對新任台中市政風處長詹政曇的人事案有意見，廉政署近日不斷與盧秀燕進行溝通，今天也出席宣誓典禮的詹政曇被媒體問到此事，他低調不受訪。

蔡清祥則指出，政風是在幫助機關首長及人民，不管首長是否喜歡政風單位，政風單位都應認真做好廉政工作，就能讓首長瞭解政風是在幫助他，而不是在找麻煩。

針對近日爆發前調查官郭詩晃涉收賄而被起訴一事，蔡清祥表示非常痛心，強調政風人員應正人先正己，同心協力做好廉政工作。蔡清祥還說，國際透明組織去年公布清廉印象指數，台灣的分數為65分，排名第28，是廉政署歷來最佳成績，希望4年內能超越香港並與日本並駕齊驅。

關於政風新任人事調整，名單包括：台中市政府政風處處長由台南市政府政風處處長詹政曇接任；台南市政府政風處長則由文化部政風處處長許志雲接任；雲林縣政府政風處處長陳昭孔則接任許志雲，出任文化部政風處長；移民署政風室主任陳宗強則接任雲林縣政風處長。

桃園市政府政風處處長職務，由司法院政風處副處長曾慶瑞接任、交通部政風處處長由科技部政風處處長游國鑌接任。

經濟部政風處處長職務，由台南市政府政風處副處長高伯陽接任。勞動部政風處處長由中央銀行政風室主任古嘉諤接任；央行政風室主任則由廉政署政風業務組組長王文清接任。

科技部政風處處長由彰化縣政府政風處處長吳滄俯接任。彰縣政風處長則由台灣自來水股份有限公司政風處處長邱宏達接任。

考試院政風室主任職務由公平交易委員會政風室主任白昭豊接任。國立故宮博物院政風室主任職務，由廉政署肅貪組副組長徐慶全接任。公平交易委員會政風室主任職務，由廉政署中部地區調查組葉清燊接任。

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