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    中小學校長營養午餐索賄弊案 10校長判刑

    引發教育界大震撼的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，高等法院更一審今依職務上行為收賄罪，判決曾獲師鐸獎的蘆洲國小校長、樹林高中校長張世明等10位中小學校長有罪，從1年10月至4年4月不等徒刑。（資料照，記者張文川攝）

    引發教育界大震撼的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，高等法院更一審今依職務上行為收賄罪，判決曾獲師鐸獎的蘆洲國小校長、樹林高中校長張世明等10位中小學校長有罪，從1年10月至4年4月不等徒刑。（資料照，記者張文川攝）

    2020-08-25 12:33:58

    〔記者楊國文／台北報導〕引發教育界大震撼的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，3年前共有11位校長被最高法院判刑定讞，但有另15名校長被發回更審。高等法院更一審今針對這15名校長做出判決，依職務上行為收賄罪，判決曾獲師鐸獎的蘆洲國小前校長柯份，以及前樹林高中校長張世明等10位中小學校長有罪，從1年10月至4年4月不等徒刑，收賄金額從15萬至115萬多元不等，另有5位校長判無罪。還可上訴。

    今高院更一審有多位被告、教育界人士出庭聆判，新北市校長協會理事長邱承宗表示，清白和榮譽是每個人第二生命感謝更一審能明察秋毫，判多位校長無罪，也期盼法院能依據證據法則，給涉案者公平審理機會。

    被判無罪的集美國小校長吳永裕、林口國小校長蕭茂生均出庭聆判，2人表示此訴訟飽受煎熬，希望檢方勿再上訴最高法院。曾獲師鐸獎、教育部卓越領導獎的蘆洲國小前校長柯份，今被判4年徒刑、褫奪公權2年。

    本案起因於金龍盒餐公司供應積穗國小營養午餐，發生餐桶長蛆事件，新北地檢署追查意外發現，新北市歐克、金馬、津津等團膳業者，為取得午餐標案或供餐缺失時獲較輕處罰，自2002年至2011年間，從每名用餐學生每餐約45元的餐費中，抽取2到4元的回扣，或每件採購案以10萬至50萬元統包計算回扣，業者分別持雜誌、報紙，裡頭夾帶現金，或裝進水果盒、茶葉罐中，送入校長室行賄。

    新北地院審理後，認為31名校長10年來涉收賄4000多萬元，判刑3月至10年6月不等刑期，送錢廠商也遭判刑。

    高等法院審理時，多位涉案校長認罪獲得輕判，包括校長、主任共11人，分別輕判2年到1年2月不等刑期，均獲緩刑；否認犯罪的校長、主任有24人，其中5人獲判無罪。全案上訴後，豐年國小前校長楊文達、成功國小前校長許利楨、麗林國小前校長蔡雨喬以及評選委員曹水成遭判1年10月至3年8月定讞，另有8名校長在二審認罪，均被判緩刑定讞，其餘發回高院更一審。

    高院更一審今判決，前校長柯份判刑4年、劉創任1年10月、趙榮景4年4月、張世明4年2月、葉振翼與張崇仁均為3年7月、吳玉美2年、蕭道志4年2月、黃耀輝2年4月、張萬隆2年2月，其中張萬隆收賄155萬7千元最多；另5名前校長潘教寧、蕭茂生、曾茂山、傅育寧、吳永裕均判無罪，行賄廠商歐克負責人李慕柔等人仍遭判刑。

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