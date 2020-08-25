徐乃麟記者會自清「假賣屋真詐財」 反被控洩個資獲不起訴

爆料人蔡志龍（左）與曹米芳，去年到徐乃麟的記者會踢館，雙方現場對質。（資料照）

2020-08-25 12:08:09

［記者錢利忠／台北報導］藝人徐乃麟去年5月被踢爆涉嫌「假賣屋真詐財」，私吞「大龍蝦數位國際」合夥人蔡姓建商、曹姓女子逾8000萬元；徐乃麟為捍衛清白，大動作開記者會反控蔡男、曹女聯手讓他損失數百萬元，並拿出內湖豪宅的交易文件自清，結果反被2人指控洩漏身分證字號等個資；台北地檢署認為徐乃麟沒有侵害他人利益的犯意，今將他不起訴。

蔡男指控，他當初向徐乃麟購買位於北市內湖區的豪宅「米蘭苑」，徐乃麟沒進行點交，反而另外介紹一名籃球界名人給他，指可用房子向該名人借貸1000多萬元，蔡男將存摺、證件交給徐乃麟後，產權竟被徐乃麟設定，1000多萬元也沒進到他的帳戶，為此控告徐乃麟侵占、詐欺及背信等罪。

請繼續往下閱讀...

關於蔡男指控徐乃麟侵占等罪，士林地檢署3年前已將徐乃麟不起訴；徐乃麟為了捍衛自己的清白，去年5月22日大動作召開記者會，拿出房屋買賣契約等文件，公開透露他當初是以低價賣房，對方卻遲未處理房款問題，他才將房產登記回自己的名下，抵押設定也都有經對方的同意。

蔡男不滿徐乃麟召開記者會時，外洩他的身分證號碼等個資，另控告徐乃麟違反個資法；檢方認為，身為公眾人物的徐乃麟，面對爆料案件，以公布文件的方式來捍衛其名譽，他在記者會上說明時雖沒遮掩建商等相關人的個資，但他並無損害他人利益的犯意，認定徐未違反個資法，因此將他不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法