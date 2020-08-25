黃琪不只騙口罩！還假冒藝人張清芳喬台大醫院看診 今被起訴

黃琪（輪椅者）日前在北院因前案出庭時，還打悲情牌淚訴：「我被愛情沖昏了頭」，希望法院輕判。（資料照）

2020-08-25 09:56:26

〔記者錢利忠／台北報導〕27歲詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），4年前才因假冒國泰集團千金親戚詐騙惹官司，今年4月又被台北地檢署查出，涉嫌與保險男業務員蘇立民，一同向生產口罩的中衛公司詐騙口罩而被拘提，檢方考量黃琪為累犯，今依詐欺等罪將黃、蘇2人起訴，建請法院從重量刑，宣告沒收其不法所得4981萬餘元，如追徵無著則查封其3筆不動產。

檢方調查，黃琪另涉嫌假冒藝人張清芳、其前夫宋學仁及其秘書張小姐、張清芳的劉姓助理等人名義，以電話或電子郵件方式，請託曾任台大校長的醫師楊泮池及其助理，安排詹姓友人的母親轉院至台大醫院；或安排其自己住院，藉以向審理他詐欺案件的高等法院陳報身體狀況欠佳而拖延訴訟程序。

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黃琪還冒用楊姓醫師助理名義，向台北榮民總醫院病理檢驗部，蒐集及詐取病人的病理檢體，涉犯詐欺、偽造準私文書，以及個人資料保護法非法蒐集高敏感個資等罪嫌。

2018年3月，黃琪還涉嫌假冒中年婦女聲音，冒充是楊泮池配偶，打電話到台大計算機中心申請網路電話分機，冒充台大醫師的配偶進行請託及不當醫療關說等行為。

今年2月間，2人又佯稱香港首富李嘉誠的秘書，打電話給製造口罩的中衛公司，謊稱李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，所幸中衛公司出貨前向李嘉誠的秘書查證，才發現是一場騙局。（10:02更新）

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