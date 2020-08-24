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    首頁　>　社會

    婦稱潑汽水致鄰居車毀損 法官：自白內容令人質疑判無罪

    林姓婦人因毀損案件遭起訴，彰化地院審理，林婦自白過度配合警方，內容不合理而判決無罪。（資料照，記者陳冠備攝）

    林姓婦人因毀損案件遭起訴，彰化地院審理，林婦自白過度配合警方，內容不合理而判決無罪。（資料照，記者陳冠備攝）

    2020-08-24 21:33:32

    ［記者陳冠備／彰化報導］林姓婦人與謝姓鄰居相處不睦，某日謝男發現自小客車被潑灑不明液體，造成車門變色毀損，調閱監視器發現林婦於事發當時騎車經過，於是提出毀損告訴，林婦做偵訊筆錄時，坦承是用氣泡飲料潑灑，因此遭起訴。彰化地院審理認為林婦自白沒說到犯案動機，是警方讓婦人誤解，配合自白，且與檢方提出證據不符合，因此判處無罪。

    判決書指出，林婦（64歲）與謝男毗鄰而居，但關係不睦，2019年12月某日，謝男發現自家車右後車門、尾門金屬飾條變色生鏽，導致損壞不堪使用，認為是林婦所為於是報警。

    林婦接受訊問時辯稱，當天清晨5點多要去田裡，因為怕吵到人，所以牽車經過，一度停下跟路口鄰居打招呼，再一直走到路口才發動機車，到田裡工作。但林婦在製作筆錄時卻表示，「我有潑灑」、「用氣泡飲料潑灑、飲料顏色有很多種」、「因為去年自小客遭噴漆，一時氣不過才潑灑」，警方再問以何種液體破壞，林婦仍稱「寫氣泡飲料就好」、「寫毀損就好了」等語。

    法官審理發現，林婦自白對於關鍵問題「使用何種液體」、「犯案動機」都未回答，庭訊時又向法官供稱，做筆錄前警察對她說，警察比較大，她不好意思，才這樣說等語，審酌林婦高商畢業，智識水平不高，以致林婦誤解偵查行為，過度配合警方訊問，所以自白內容是否合於事實，令人質疑。

    法官也勘驗監視畫面，發現事發前謝男車輛後方車頂就有水痕，林婦牽車經過後，在對面路口停下，但無法證明她走回頭路還潑灑液體，且林婦家住隔壁，要潑從她家門走出就能潑，何必牽車繞一圈，認為停車是跟路口鄰居打招呼較合理，法官審酌後，依無罪推定原則，檢方舉出證人說詞、監視器畫面、車行估價單及林婦自白等證據，皆不足以證明林婦有罪，因此判決無罪。

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