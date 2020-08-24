藥師控婦人逼下跪 檢方「查無證據」不起訴

藥師（左，跪者）指控李婦（馬賽克者）逼她下跪；但士檢因無證據證明李婦逼藥師下跪，對李婦處分不起訴。（記者姚岳宏翻攝）

2020-08-24 15:32:28

〔記者溫于德／台北報導〕今年3月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）襲台期間，全台民眾搶買口罩，而北市南港區李婦遭王姓女藥師指控，因錯交健保卡竟逼人下跪道歉。但士林地檢署偵查後，認為沒有證據證明李婦逼藥師下跪，對李婦處分不起訴。

今年3月11日，李婦持友人兒子的健保卡赴南港區舊庄某藥局買口罩，但藥師誤將他人健保卡交給李婦，李婦當下也沒有確認便離去，直到後來發現健保卡有誤，才返還藥局理論，並衍生下跪疑雲。李婦起初遭北檢通知到案說明，後再移轉管轄到士檢。

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不起訴指出，藥師指控李婦在藥局內對她咆哮，並要她跪下磕頭道歉，她才照辦，故對李婦提告刑事強制、公然侮辱、妨害醫療罪。

但李婦辯稱，當下自己非常著急且自身重聽，才會講話比較大聲，要求藥師幫忙找健保卡，豈知藥師無預警下跪，自己也嚇一跳，趕緊要藥師起身，因此，自己當時雖口氣不佳，但絕無要求藥師下跪。

檢察官雖勘驗監視器畫面，但只有畫面沒有聲音；另當時也在場的彭姓藥師則證稱，當時印表機聲音很大，她沒有聽到李婦要求同事下跪，印表機停止時，則聽見同事說：「好，我跪下磕頭道歉」。

檢察官認為，李婦無視藥師在疫情期間業務爆量，身心俱疲仍堅守崗位，僅因領錯健保卡，便強勢咆哮藥師，間接打擊全體醫療人員士氣，站在道德、社會常情層面值得譴責，但在法律上無證據證明曾要求藥師下跪，即便有要求下跪，也不符合醫療法中強暴、脅迫要件，故處分不起訴。

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