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    醉到「半夢半醒間」！ 迴轉竟180度自撞分隔島車毀人傷

    自小客迴轉時失控。（記者許國楨翻攝）

    自小客迴轉時失控。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-24 11:11:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子凌晨開車行經北區一處路口準備迴轉時，疑酒後注意力不集中加上方向盤沒抓穩，車子竟失控180度自撞分隔島，除車頭毀損林男也因此受傷，幸無大礙，只是他的酒測值嚴重超標，訊後全案仍依公共危險罪嫌送辦。

    今天凌晨1點多，25歲林男駕駛白色自小客沿進化路往力行路方向行駛，行經自強一街口時，林男原打算迴轉再沿對向進化路繼續行駛，未料疑喝到太醉導致注意力不集中，只見車子很帥氣的在路口來個大迴轉卻未駛入車道直行，反到是180度直衝路中央分隔島。

    這一撞除道車頭嚴重毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，車內安全氣囊也爆開，林男臉部也因此被眼鏡割傷，所幸僅額頭撕裂傷，經送醫治療後已無大礙；警方獲報到場處理，見現場事故車輛溢出大量機油在路中央，也趕緊通報清潔隊到場善後。

    至於渾身酒味的林男經酒測，酒測值竟高達1.21毫克，明顯超過法定標準值，據了解，當酒測值來到此數據，會出現嗜睡、恍神、視力模糊、站立不穩，尤其是會失去判斷力，就算是看到紅綠燈，也會看得不是很清楚，不覺得要踩煞車，因為整個人都是「半夢半醒之間」，失去了判斷力。

    警方則在訊後將林男依公共危險嫌送辦，並進一步調閱路口監視器釐清肇事原因究責。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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    自小客自撞分隔島。（記者許國楨翻攝）

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    自小客車頭毀損，林男也受傷。（記者許國楨翻攝）

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