淡水漁人碼頭驚見女浮屍 中長髮、身高150至160公分

淡水區漁人碼頭今日上午11點有釣客在岸邊消波塊中，發現1具女浮屍。示意圖。（資料照）

2020-08-23 15:31:33

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市淡水區漁人碼頭，今日上午11點有釣客在岸邊消波塊中，發現1具女浮屍，嚇得緊急向警消報案，警方抵達時，發現這具全身浮腫的浮屍是中長髮，身高約150-160公分，穿著深藍色牛仔短褲，死亡多時身上無明顯外傷，無身分證件無法辨別其身分，目前已送往板橋殯儀館，進行後續遺體相驗程序。

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