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不滿被「抹紅」 沈智慧提告莊競程當選無效敗訴

頂著中國政法大學經濟法學博士光環的沈智慧，控告對手莊競程當選無效，法院判決敗訴。（資料照）

頂著中國政法大學經濟法學博士光環的沈智慧，控告對手莊競程當選無效，法院判決敗訴。（資料照）

2020-06-24 16:37:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年1月立委選舉，頂著中國政法大學經濟法學博士光環的國民黨立委候選人沈智慧，敗給同樣具博士學位的民進黨候選人莊競程，選後沈智慧卻對莊競程提出當選無效的民事告訴，理由是莊競程陣營，散佈她是「中共同路人」、「親中立委」等謠言，造成選舉不正確，不過，法院並未實質審理，而是認為選罷法規定，只有當選人有投票行賄罪等5種行為，才能提出當選無效訴訟，至於選舉誹謗，只有刑事責任，不在當選無效的訴訟範圍內，判決沈智慧敗訴。

沈智慧是今年2月10日（選後），對莊競程提出當選無效訴訟，她洋洋洋灑灑列舉一堆莊競程陣營競選文宣、記者會內容與新聞報導，並聲請傳喚前台中市交通局長、曾代表民進黨參選北北屯（第五選舉區）立委缺額補選的王義川等人，但法官沒有同意。

沈智慧提出的理由，包括莊競程與王義川，以及市議員曾朝榮等人，意圖使她不當選，誣指她支持一國兩制，刻意「抹紅」她，還召開記者會，不實指控她是「中共同路人」、「中國代言人」、「親中立委」、「假博士 」。

另有新聞惡意刊登「拒絕中共同路人在台制定法律，中市議員呼籲下架沈智慧」，莊陣營還散發文宣，登載「沈智慧的呆帳為什麼要全民買單？」，誤導選民，她的債務，將由全體人民買單。

沈智慧強調，莊競程、王義川等人所為，是有計畫、鋪天蓋地的斷章取義，扭曲事實、以聳動誇大不實言論惡意抹紅、抹黑，使選民產生誤解，足以影響選情，導致她以5272票落選，她據此提出當選無效之訴。

莊競程答辯說，沈智慧乃公眾人物，言行可受公評，另外，沈智慧提出的當選無效，並無法律依據，聲明駁回。

法官並未實質審理，即認定沈智慧的訴訟沒有依據。

判決書指出，選罷法第120條第1項第3款規定，得提起當選無效的事由，是當選人有行賄收賄罪、投票行賄罪、對選舉團體行賄罪、妨害投票結果正確罪，卻不包括選舉時的誹謗。

至於沈智慧主張，莊競程等人用謠言欺騙選民，屬於「妨害投票結果正確罪」，法官卻認為，刑法第146條第1項「妨害投票結果正確罪」，是保障國家辦理選舉的正確性，對象是選務人員，亦即用詐術欺騙選務人員，或選務人員用詐術等手法，導致選舉不正確，沈智慧提出的當選無效事由，沒有法律依據，台中地院判決駁回。

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