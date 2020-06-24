婦散布「蔡易餘配偶是卡神」假訊息 被控違選罷法獲判無罪

士林地檢署今年2月依違反選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴徐婦，但士林地院審理後，認定徐婦沒有選舉誹謗的惡意，判她無罪。可上訴。（示意圖）

2020-06-24 13:55:51

〔記者張文川／台北報導〕單身立委蔡易餘的維基百科簡介，去年底遭竄改稱其妻子是卡神楊蕙如，儘管蔡透過媒體澄清與楊並非夫妻，然而64歲徐婦仍截圖維基文字，上傳至社區管委會的LINE群組。士林地檢署今年2月依違反選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴徐婦，但士林地院審理後，認定徐婦沒有選舉誹謗的惡意，判她無罪。可上訴。

士檢起訴指出，徐婦去年12月10日利用LINE傳送「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」隨文還附上一張維基百科截圖，該圖指蔡易餘的配偶欄是楊蕙如。

請繼續往下閱讀...

士檢獲報後，依戶籍資料證實蔡易餘與楊蕙如皆未婚，且蔡易餘也曾在臉書粉專刊登澄清，並公開身分證配偶欄為空白，另經台灣事實查核中心查證，蔡易餘的維基百科確實遭匿名使用者變更配偶欄，41分鐘後又遭同位使用者刪除，足以證實蔡易餘的配偶是楊蕙如是錯誤訊息。

檢察官認為，徐婦明明可以透過立法院網站上刊登的蔡易餘國會研究室、服務處等電話，或臉書粉專上的電子信箱，查詢蔡易餘是否已婚、或配偶姓名，卻未經查證就刊登假訊息，涉違反選罷法意圖使候選人不當選而以文字傳播不實罪嫌，以及刑法加重誹謗罪，將徐婦提起公訴。

士林地院審理後認為徐婦轉貼的截圖照片，包括蔡易餘的選區、性別、政黨和父母資料，是來自於足以使人相信是來自具公信力的網站，64歲徐婦從事家管，可能不具備判斷資料真實性的能力，因而誤信內容而未再查證即散布，也合乎情理，無從推論她惡意誹謗，判無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法