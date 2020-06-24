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蘇澳漁船在釣魚台海域被日方干擾？ 海巡署：是日本娛樂船

蘇澳籍漁船傳出在釣魚台海域被日方干擾，海巡署表示，干擾的是日本娛樂漁船，並非公務船，圖為釣魚台列嶼。（資料照）

蘇澳籍漁船傳出在釣魚台海域被日方干擾，海巡署表示，干擾的是日本娛樂漁船，並非公務船，圖為釣魚台列嶼。（資料照）

2020-06-24 12:03:03

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇澳籍漁船盛福16號傳出在釣魚台西南方56浬，即台、日協議海域內，遭日本巡邏船干擾，因適逢釣魚台更名敏感時刻，引發影響台灣漁權聯想，海巡署艦隊分署今天澄清，干擾我船並非日本公務船，而是娛樂漁船，將透過外交管道向日方交涉。

昨天上午10點多，盛福16號漁船向蘇澳漁業電台通報，指船隻在南方澳東北方約63浬處的台、日協調海域，遭兩艘日本巡邏船拍照，對方要求不能在此作業，請求海巡協助，11分鐘後，「盛」船船長回報，日本巡邏船已離開，船上6人均安。

海巡署艦隊分署獲報，調派台、日海域任務艦基隆艦前往處理，昨天下午3點45分與「盛」船會合，現場查無日本公務船，隨後持續在附近海域巡護；下午4點58分，漁業署通報，干擾「盛」船不是日本海上保安廳及水產廳公務船舶，而是2艘娛樂漁船。

艦隊分署表示，「盛船」案發地點，位在台、日漁業協議適用水域，依據「108年台日漁業協議適用水域延繩釣漁船作業規則」，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反作業規則，將透過外交管道交涉。

艦隊分署說，2016年5月起，我國漁船在協議海域作業，未受日方公務船扣押，海巡署會密切掌握台、日海域情勢及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，落實護漁勤務，捍衛我國漁權。

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