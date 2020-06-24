嘉義1幼兒園爆虐童案 女童被扯髮跌倒受傷瘀青嚇到不敢上學

嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園發生女童疑似遭到老師施虐監視畫面。（擷取畫面）

2020-06-24 08:45:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕就讀嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園的6歲張姓女童，日前向父母表示不要再去上課，家長覺得有異，展開追查，老師開始並未吐露真相，經調閱監視畫面，發現女童被老師拉扯頭髮跌倒受傷，嚇到不敢上學，忿而將幼兒園監視器畫面及女童腳瘀青照在臉書社團公開，並循司法途徑取回公道。

這起疑似老師施虐事件，發生在6月20日中午午休時，張姓女童上完廁所準備回位子睡覺，曾姓老師卻拉了張姓女童頭髮，致女童跌倒腳撞到東西而瘀青，與老師陳述的過程明顯不符。

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張姓家長表示，起先曾姓老師的說法是「女童上完廁所不回位子午睡，一直打擾同學睡覺，才把女兒棉被丟到走廊，因女兒有綁頭髮，老師幫她把髮飾拿下來可能扯到頭髮」，但女兒一直強調自己並未綁頭髮，也不敢去幼稚園上學，他只好親自帶女兒到校上課，覺得看到另一班老師打小孩巴掌，才強烈要求看監視器畫面，結果影片顯示他女兒散著頭髮去廁所回來，直接走回位子準備睡覺，並無嬉鬧或吵同學睡覺，卻被曾姓老師無故拉頭髮。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，幼兒園坦承疏失，曾姓女老師也承認管教失當，20日晚上馬上向家長說明，21日親自到張姓女童家中道歉，22日與家長和解失敗，家長決定提告，筆錄已做完。

嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園發生女童疑似遭老師施虐。（擷取畫面）

張姓女童的父親將女兒腳瘀青照在臉書社團公開。（擷取畫面）

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