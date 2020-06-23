為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

廣告LED背心 警分局：「恥」度太大了

台中警四分局穿著LED背心防疫。（記者許國禎翻攝）

台中警四分局穿著LED背心防疫。（記者許國禎翻攝）

2020-06-23 21:40:23

［記者王捷／台南報導］台中警四分局臨檢酒店時穿著「LED面板背心」，LED看板紀錄防疫新生活資訊，雖然用心良苦，但在警界被笑稱是「活動看板」，台南警四分局也收到宗教團體捐贈相同的LED背心，但至今未使用，警四分局指出，因為這背心對警員戰術制服來說「恥」度太大，所以將給義警使用。

台中警分局在防疫創新作為，使用了LED背心，背心上的內容可以自行設定，有防疫新生活的跑馬燈資訊，但是有基層警員認為這很像小丑身上背的廣告看板，對這樣的防疫作為非常反彈。

台南市警四分局前陣子也收到宗教團體贈送的同款式的背心，但是分局長蔡進閱覺得很棒，而且在黑夜中有反光效果，能保護警員在深夜值勤的安全，不過內部建議分局長不要讓警員穿著，因為目前基層的反應不好。

四分局指出，雖然在「警察制服式樣及應佩帶標識規定」沒有硬性規定背心樣式，例如在雨天各地警局、分局可以添購具有反光效果的防寒雨衣，這是便於警方在勤務上的靈活性，但這件LED背心基層反映「恥」度太大，跟戰術制服不搭，怕一穿上去氣勢都沒了。

最後，分局長蔡進閱也聽下建議，因此四分局決定LED不會讓警員穿著，未來有宣導勤務時，會讓義警穿著，例如這兩天在龍舟勤務時，將會義警穿著LED背心穿梭在人群中，負責宣導防疫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
減少臨檢染疫風險 警穿Led背心顯示防疫警語
2020-04-11 12:59

減少臨檢染疫風險 警穿Led背心顯示防疫警語
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
每一動都充滿魅力QX50試駕體驗

每一動都充滿魅力QX50試駕體驗
社會今日熱門
2020-06-23 01:03

小貨車撞進山腳市場竄大火 延燒近百坪攤位店面

2020-06-22 22:50

大溪老街爆槍響！男子討債不成對人連開10槍 1小時後投案 影片

2020-06-22 22:57

6/22 今彩539頭獎開3注落基隆、高雄、屏東 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜！

2020-06-22 23:20

冷飲店粗心未拔鑰匙 機車停在眼前遭竊

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播