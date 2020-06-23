廣告LED背心 警分局：「恥」度太大了

台中警四分局穿著LED背心防疫。（記者許國禎翻攝）

2020-06-23 21:40:23

［記者王捷／台南報導］台中警四分局臨檢酒店時穿著「LED面板背心」，LED看板紀錄防疫新生活資訊，雖然用心良苦，但在警界被笑稱是「活動看板」，台南警四分局也收到宗教團體捐贈相同的LED背心，但至今未使用，警四分局指出，因為這背心對警員戰術制服來說「恥」度太大，所以將給義警使用。

台中警分局在防疫創新作為，使用了LED背心，背心上的內容可以自行設定，有防疫新生活的跑馬燈資訊，但是有基層警員認為這很像小丑身上背的廣告看板，對這樣的防疫作為非常反彈。

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台南市警四分局前陣子也收到宗教團體贈送的同款式的背心，但是分局長蔡進閱覺得很棒，而且在黑夜中有反光效果，能保護警員在深夜值勤的安全，不過內部建議分局長不要讓警員穿著，因為目前基層的反應不好。

四分局指出，雖然在「警察制服式樣及應佩帶標識規定」沒有硬性規定背心樣式，例如在雨天各地警局、分局可以添購具有反光效果的防寒雨衣，這是便於警方在勤務上的靈活性，但這件LED背心基層反映「恥」度太大，跟戰術制服不搭，怕一穿上去氣勢都沒了。

最後，分局長蔡進閱也聽下建議，因此四分局決定LED不會讓警員穿著，未來有宣導勤務時，會讓義警穿著，例如這兩天在龍舟勤務時，將會義警穿著LED背心穿梭在人群中，負責宣導防疫。

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