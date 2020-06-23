中市牛肉麵店氣爆9傷 驚險瞬間曝光
［記者何宗翰／台中報導］台中市黎明路一間牛肉麵店發生氣爆，導致8大1小受玻璃噴濺輕傷，其中包括麵店的老闆娘和兒子，以及5名客人，分別送往中山醫院和林新醫院。
牛肉麵店老闆說，當時太太和兒子在店門口煮麵，他則坐在店內休息，氣爆來得很快，也沒有聞到瓦斯味，碰一聲完全來不及反應，疑似是因為瓦斯管脫落導致。
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老闆娘身上多處被玻璃割到撕裂傷，頭部2、3處有5到10公分的傷口，縫合中，目前沒有生命危險，另外4人也分別有撕裂傷。
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［記者何宗翰／台中報導］台中市黎明路一間牛肉麵店發生氣爆，導致8大1小受玻璃噴濺輕傷，其中包括麵店的老闆娘和兒子，以及5名客人，分別送往中山醫院和林新醫院。
牛肉麵店老闆說，當時太太和兒子在店門口煮麵，他則坐在店內休息，氣爆來得很快，也沒有聞到瓦斯味，碰一聲完全來不及反應，疑似是因為瓦斯管脫落導致。
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老闆娘身上多處被玻璃割到撕裂傷，頭部2、3處有5到10公分的傷口，縫合中，目前沒有生命危險，另外4人也分別有撕裂傷。