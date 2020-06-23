為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中市牛肉麵店氣爆9傷 驚險瞬間曝光

牛肉麵店氣爆瞬間，店外多人遭到波及。（店家提供）

牛肉麵店氣爆瞬間，店外多人遭到波及。（店家提供）

2020-06-23 19:39:22

［記者何宗翰／台中報導］台中市黎明路一間牛肉麵店發生氣爆，導致8大1小受玻璃噴濺輕傷，其中包括麵店的老闆娘和兒子，以及5名客人，分別送往中山醫院和林新醫院。

牛肉麵店老闆說，當時太太和兒子在店門口煮麵，他則坐在店內休息，氣爆來得很快，也沒有聞到瓦斯味，碰一聲完全來不及反應，疑似是因為瓦斯管脫落導致。

老闆娘身上多處被玻璃割到撕裂傷，頭部2、3處有5到10公分的傷口，縫合中，目前沒有生命危險，另外4人也分別有撕裂傷。

牛肉麵店疑因瓦斯管線未接好，導致氣爆。（記者何宗翰攝）

牛肉麵店疑因瓦斯管線未接好，導致氣爆。（記者何宗翰攝）

氣爆地點為店內的瓦斯筒。（記者何宗翰攝）

氣爆地點為店內的瓦斯筒。（記者何宗翰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中市驚傳牛肉麵店瓦斯氣爆 9人受傷
2020-06-23 19:47

台中市驚傳牛肉麵店瓦斯氣爆 9人受傷
南屯牛肉麵店氣爆9傷 1家3口等外帶遭波及
2020-06-23 19:36

南屯牛肉麵店氣爆9傷 1家3口等外帶遭波及
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
每一動都充滿魅力QX50試駕體驗

每一動都充滿魅力QX50試駕體驗
社會今日熱門
2020-06-23 01:03

小貨車撞進山腳市場竄大火 延燒近百坪攤位店面

2020-06-22 22:50

大溪老街爆槍響！男子討債不成對人連開10槍 1小時後投案 影片

2020-06-22 20:59

6/22 威力彩上看9.2億、今彩539獎號出爐囉！

2020-06-22 21:37

國道3號板車爆胎鋼絲散落 15車輾過車體受損 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播