為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中市驚傳牛肉麵店瓦斯氣爆 至少8人受傷

發生瓦斯氣爆的牛肉麵店。（民眾提供）

發生瓦斯氣爆的牛肉麵店。（民眾提供）

2020-06-23 18:58:02

〔記者許國楨、何宗翰／台中報導〕台中市南屯區黎明路上一間牛肉麵店，今傍晚6點多發生瓦斯氣爆意外，由正值晚餐用餐及下班時間，除了店內員工及客人遭波及，連騎車路過民眾都被巨大的爆炸聲震到犁田，消防局獲報出動人車趕往搶救，目前已知起碼八人受傷，現場正由消防人員持續處理中。

現場一片狼籍。（民眾提供）

現場一片狼籍。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
火爆！牛肉麵店牛脾氣 拆舊冷氣擋門口兩店大打出手
2020-06-09 19:40

火爆！牛肉麵店牛脾氣 拆舊冷氣擋門口兩店大打出手
員警機警多留10分鐘 化解一場氣爆慘案
2020-05-16 19:58

員警機警多留10分鐘 化解一場氣爆慘案
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
北斗好味道搬了！佔用公有地 百年苦楝樹下牛肉麵拆除
2020-03-31 21:12

北斗好味道搬了！佔用公有地 百年苦楝樹下牛肉麵拆除
當心！瓦斯桶雙口開關操作不慎 恐釀氣爆
2020-03-31 13:42

當心！瓦斯桶雙口開關操作不慎 恐釀氣爆
每一動都充滿魅力QX50試駕體驗

每一動都充滿魅力QX50試駕體驗
新莊牛肉麵店驚傳氣爆 4人一度受困
2019-11-05 10:15

新莊牛肉麵店驚傳氣爆 4人一度受困
社會今日熱門
2020-06-23 01:03

小貨車撞進山腳市場竄大火 延燒近百坪攤位店面

2020-06-22 22:50

大溪老街爆槍響！男子討債不成對人連開10槍 1小時後投案 影片

2020-06-22 20:03

收賄喝花酒換驗收放水 新莊區公所3技士被撤職

2020-06-22 20:59

6/22 威力彩上看9.2億、今彩539獎號出爐囉！

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播