台中市驚傳牛肉麵店瓦斯氣爆 至少8人受傷

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發生瓦斯氣爆的牛肉麵店。（民眾提供）
〔記者許國楨、何宗翰／台中報導〕台中市南屯區黎明路上一間牛肉麵店，今傍晚6點多發生瓦斯氣爆意外，由正值晚餐用餐及下班時間，除了店內員工及客人遭波及，連騎車路過民眾都被巨大的爆炸聲震到犁田，消防局獲報出動人車趕往搶救，目前已知起碼八人受傷，現場正由消防人員持續處理中。
現場一片狼籍。（民眾提供）
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