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欠繳勞健保468萬餘 桃園養護中心女負責人被管收

桃園市某老人長期照護中心鄭姓女負責人積欠勞健保費及罰鍰468萬元，卻隱匿財產，昨被行政執行署桃園分署聲請管收獲准。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市某老人長期照護中心鄭姓女負責人積欠勞健保費及罰鍰468萬元，卻隱匿財產，昨被行政執行署桃園分署聲請管收獲准。（記者余瑞仁翻攝）

2020-06-23 19:18:29

［記者余瑞仁／桃園報導］桃園市1家私立老人長期照顧中心鄭姓女負責人（48歲），因拒繳勞健保費及罰鍰共468萬餘元且隱匿財產，經法務部行政執行署桃園分署調查後，於22日將她通知到案，經執行官向桃園地院聲請管收獲准。

桃園分署調查，鄭女經營的養護中心歷年來積欠勞健保費及桃園市政府衛生局、勞動局及社會局等罰鍰共468萬餘元，被陸續移送桃園分署執行。執行官調查發現，鄭女於2016年6月間，曾在養護中心銀行帳戶辦理定存54萬元，但存入4天就解約並提領一空，顯示並非無能力繳款。桃園分署為此於2017年底查封其病床等動產，督促鄭女繳款。鄭女辦理分期後，卻未持續繳納，並接續發生積欠護理師薪資及股東糾紛等狀況。

養護中心陳姓股東稱，他在報紙看到養護中心刊登徵合夥人廣告，在2018年1月底入股並匯款250萬元至養護中心銀行帳戶，約定這筆錢應先繳納勞健保費及罰鍰，以利養護中心持續經營。但鄭女明知陳姓股東入股250萬元的用途，卻仍在存入後不到3天，就將款項提領一空，僅用其中20萬元繳納欠款、230萬元不知去向。

桃園分署2018年6月間進行病床拍賣，再次給鄭女分期清償機會，但鄭女在2019年11月又不再繳納，之後行政執行官多次通知鄭女，始於22日到場，經行政執行官詢問後，認為她有隱匿、處分財產情事，因此向桃園地方法院聲請管收鄭女，經法官裁准管收。

行政執行署桃園分署於2017年查封安養中心病床等動產拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

行政執行署桃園分署於2017年查封安養中心病床等動產拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

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