修法後首波黑槍大掃蕩 查獲衝鋒槍等148枝

刑事局強力掃蕩黑槍，查獲148把非法槍枝。（記者姚岳宏攝）

2020-06-23 14:40:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕「槍砲彈藥刀械管制條例」本月修法通過後，為淨化社會治安，警政署通令自6月12日至6月23日止，執行今年度第2次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，計掃蕩改造槍械場所19處，緝獲非法槍枝148枝（其中制式槍枝1枝、非制式槍枝105枝、模擬槍42枝），展現政府對「槍械零容忍」的立場與決心。

刑事局指出，本次掃蕩專案行動以「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「緝逃專案列管危險逃犯」為三大主軸，針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，並聚焦打擊國內改造槍械工廠，從源頭阻斷供給流向及管道，並要求各警察機關上緊發條，展現政府強勢打擊黑槍手段，落實嚴正執法。

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其中，刑事局偵一大隊從向上溯源追查改造槍枝流向，查獲隱藏於桃園蘆竹山區鐵皮屋的改造工廠及潘嫌等3人，查扣改造槍枝3把及大批槍枝半成品及彈藥、改造工具等；另外高雄市刑大也從飼養賽鴿的張嫌租屋處，查獲改造手槍9把、改造散彈槍1把、改造土耳其製925衝鋒槍等改造槍枝，搜索當時，所有槍枝皆上膛，差點引發火拚。

警政署強調，檢肅黑槍是治安維護重點要項之一，同時槍砲彈藥刀械管制條例修法經由行政院長蘇貞昌大力支持下，已三讀通過並由總統公布施行，將從「源頭斷根」（納管操作槍）及「加重刑罰」（非制式槍枝與制式槍枝刑度一致）雙管齊下，絕不容歹徒鑽法律漏洞。

警政署提醒，槍砲彈藥刀械管制條例修正案業於6月12日施行，將易買易改的「操作槍」全面納管，為保障修法前原已持有操作槍民眾權益，民眾可自生效日起6個月內（2020年6月12日至12月11日），攜帶操作槍及相關身分證明文件至戶籍所在地之警察局或警察分局辦理報備持有或自願繳銷。

刑事局強力掃蕩黑槍，查獲148把非法槍枝。（記者姚岳宏攝）

刑事局強力掃蕩黑槍，查獲148把非法槍枝及大批改槍工具。（記者姚岳宏攝）

刑事局強力掃蕩黑槍，查獲148把非法槍枝及大批改槍工具。（記者姚岳宏攝）

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