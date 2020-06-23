男夜闖女宿行竊還涉性騷 嚇壞整棟住宿生

嫌犯從女宿旁的圍牆進入校園。（記者張議晨攝）

2020-06-23 14:12:16

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣某專科學校女生宿舍，今凌晨遭竊嫌闖入，竊取女宿多間財物，另有2名女生疑遭竊嫌性騷，嚇壞整棟宿舍女性住宿生，所幸警方獲報後，今晨就順利逮到嫌犯，將其押回警局偵訊。

據了解，竊嫌平時居住在學校對面的出租套房，與女友、其他友人等約10人一同居住，今凌晨3時許，嫌犯趁女友、好友入睡後，從學校女生宿舍旁的圍牆翻入，繞行宿舍一週後，發現1樓舍監辦公室窗戶未上鎖，於是打開窗戶潛入宿舍中。

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嫌犯趁黑摸入宿舍後，見未上鎖房間隨即入內行竊，由於整棟宿舍多為女學生，嫌犯行竊當下還疑似伸手撫摸女學生胸部，正在熟睡的被害人被嫌犯行為嚇壞，尖叫聲貫穿整棟女宿。

嫌犯發現行竊失風後隨即逃逸，警方獲報後趕抵現場，沒多久就在對面出租套房逮到嫌犯本人，帶回分局偵訊。

據悉，通報財物損失女學生有5人，另有2人疑遭犯嫌襲胸，校方獲報後啟動輔導機制，安撫受害女學生。

1名居住在宿舍內的畢業生，同學正好就是被害人，她說，同學被侵害後，馬上打電話通報大家，要大家趕緊鎖上房門，以免嫌犯趁機入內；她在宿舍住了5年，1樓門禁森嚴，不解為何嫌犯可以輕易入內，「幸好警方速度快，馬上抓到人！」

校方今受訪時說，女宿1樓都有門禁，因1樓舍監辦公室疑似忘記上鎖，才讓犯嫌有機可趁；案發後已決定增派保全人力，未來宿舍24小時都會有人看守，避免再發生同樣案件。

據了解，因最近正逢宜蘭西瓜產季，竊嫌等人與好友才到當地租屋居住，但為何會犯下竊案，現正由警方偵訊釐清中。

竊嫌被警方押解回分局偵訊。（記者張議晨攝）

警方在草叢中找尋嫌犯留下物品。（記者張議晨攝）

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