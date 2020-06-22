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罷韓完市長改選 高市9位警分局長交接 市府：治安沒有適應期

高市警局9位分局長交接，因罷韓選後緊接市長改選，市府要求分局長沒有適應期，做好改選務治安工作。（記者黃良傑攝）

高市警局9位分局長交接，因罷韓選後緊接市長改選，市府要求分局長沒有適應期，做好改選務治安工作。（記者黃良傑攝）

2020-06-22 19:01:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今天下午4點30分舉辦分局長交接典禮，9位新任分局長到任，市府副秘書長張裕榮主持，由於高雄市罷韓選舉後，立即進入市長改選階段，張副秘書長要求治安無縫接軌，而且沒有適應期，全面動員投入查賄制暴及選舉治安維護任務，防止金錢、暴力及假訊息介入選舉，確保選舉公正及和平進行。

新任的9名分局長分別為苓雅分局長黃文哲、三民二分局長梁東山、左營分局長陳世煌、小港分局長陳志榮、仁武分局長蔡文峰、岡山分局長王世芳、湖內分局長洪振順、旗山分局長游永中、六龜分局長李崇偉。

高雄地檢署檢察長莊榮松、橋頭地檢署檢察長洪信旭都到場觀禮，副秘書長張裕榮代表代理市長楊明州主持布達，他強調，治安團隊上路沒有適應期，期勉所有新任官必須立即就戰鬥位置，在新的工作崗位上竭盡所能，以決心與魄力來拚治安，讓民眾了解市府團隊對治安推動的用心，以達到治安無縫接軌。

副秘書長表示，掃黑、緝毒、肅槍及打詐為當前治安重點工作，警察局肩負全體市民最深的信賴與期待，建立「反毒通報網」，警民維持高度聯繫互動。同時警察局透過執行區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩勤務，有效淨化本轄治安，全力打造高雄市成為治安穩定、交通順暢適合經濟發展的宜居城市。

高市警局9位分局長交接，市府要求分局長好改選務治安工作。（記者黃良傑攝）

高市警局9位分局長交接，市府要求分局長好改選務治安工作。（記者黃良傑攝）

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