罵女直播主「百人斬」被求償 統神哥哥「國動」不願賠償、道歉

遊戲實況直播主亞洲統神的哥哥、暱稱「國動」的張葦航，今天穿著海灘褲，到新北地院開庭。（記者王定傳攝）

2020-06-22 17:05:35

〔記者王定傳／新北報導〕遊戲實況直播主亞洲統神的哥哥、暱稱「國動」的張葦航與蘇姓實況主，因不滿女直播主瑀熙批評男性穿海灘褲，竟在直播時辱罵她：「百人斬」、「臭鮑魚」等語，分別被判拘役30日及10日，瑀熙再提求償10萬元並要求道歉；新北地院今開庭，張葦航身穿海灘褲出庭，堅稱不是針對瑀熙個人，不願賠償及道歉。

檢警調查，2018年7月8日瑀熙在YouTube發表「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」的影片，由於她批評男性穿海灘褲，引起張、蘇2人不滿。

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同年7月18日，張葦航在直播平台上辱罵瑀熙是「垃圾囡仔」、「百人斬」，甚至說「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔啦」等語；蘇男則附和說：「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」，並辱罵瑀熙是「臭鮑魚」。

瑀熙氣憤提告，刑事部分，蘇男認罪，張葦航辯稱他是海灘褲愛好者，才會拍影片表達不滿，不是針對瑀熙個人，且對方是公眾人物，可受公評。

一審法院認為，張男不是聚焦於影片相關議題進行評論，而是針對瑀熙的性別進行難堪的辱罵，甚至作出與性行為有關的粗鄙辱罵，依公然侮辱罪，判處張葦航拘役30日、蘇男拘役10日；張葦航不服提出上訴，仍在審理中。

瑀熙同時對2人提出10萬元求償，並要求道歉，新北地院今開庭，張葦航直接穿著海灘褲出庭，他堅稱自己只是針對海灘褲議題進行評論，不是針對瑀熙個人，不願賠償及道歉；庭訊後，張葦航受訪時坦言有些激進的言詞，但不是針對瑀熙，對官司有信心。

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