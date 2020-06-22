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首頁　>　社會

兒童觸法不再送法院 民事賠償仍有責

司法院秘書長林輝煌強調，兒童回歸教育與社政輔導後，對他人造成的傷害或損失，兒童及法定代理人仍須負民事賠償責任。（記者陳慰慈攝）

司法院秘書長林輝煌強調，兒童回歸教育與社政輔導後，對他人造成的傷害或損失，兒童及法定代理人仍須負民事賠償責任。（記者陳慰慈攝）

2020-06-22 15:26:28

〔記者陳慰慈／台北報導〕「少年事件處理法」部分修正條文19日上路，未滿12歲的兒童未來觸法，將不得送進少年法院，需通知學校、社工、家長進行輔導，必要時通報社政單位協助。司法院秘書長林輝煌今強調，兒童回歸教育與社政輔導後，對他人造成的傷害或損失，兒童及法定代理人仍須負民事賠償責任。

司法院認為，兒童回歸教育及輔導機制處理，可以促進兒童在教育、社區及福利行政中受到合理對待，對於兒少團體質疑恐會導致邊緣曝險兒童無人要管，司法院少家廳廳長謝靜慧表示，目前案子轉銜出去，並沒收到任何學校端或相關輔導單位有提出轉銜不利的情形。

司法院指出，過去10年，法院受理最多的兒童觸法事件是竊盜，原因多與兒童家庭功能或經濟情況有關，但進入司法程序後，兒童很容易被同伴或自我標籤為「壞小孩」，進而在心裡留下不可磨滅的陰影，不符合兒童健全成長的需求以及最佳利益，因此國際專家建議政府要適用兒童及少年福利與權益保障法，而非以少年事件處理法來處理兒童的觸法行為，這也是去年立法院審議少事法修正案時，朝野共識決定刪除有關7歲至未滿12歲兒童適用該法規定的緣由。

司法院並澄清，依照刑法第18條第1項規定，「未滿14歲人的行為，不罰」，我國法律上，從來沒有把兒童當成罪犯，因此沒有「除罪化」的問題。

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