6/19起兒童觸法不得送法院 改通知學校、社工、家長輔導

6月19日起兒童觸法除罪化，改由學校、社工、家長接手。（記者吳政峰攝）

2020-06-18 20:09:37

〔記者吳政峰／台北報導〕「少年事件處理法」部分修正條文19日上路，未滿12歲的兒童未來觸法，將不得送進少年法院，需通知學校、社工、家長進行輔導，必要時通報社政單位協助；而12歲以上未滿18歲的少年，則新增中途學校安置，司法院今天（18日）指出，已跟教育部協調出50個床位，保障其就學權利。

司法院指出，有關兒童保護事件（兒童觸犯刑罰法律行為的事件），截至15日晚上的統計資料顯示，仍繫屬於法院的兒童保護事件，共有183件、220名兒童，6月19日前，法院將會全部結案，依個案情形給予不付審理或不付保護處分的裁定、執行中案件免予或中止執行。

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司法院強調，這些案件的兒童，將視其需要與社政及教育單位進行銜接（包括由學校接手輔導、轉由社政進行安置等），同時請主管機關依照「兒童及少年福利與權益保障法」等相關規定，提供兒童及其家庭必要的福利服務或辦理追蹤輔導。少年法庭也會通知有關單位將兒童的前案紀錄及有關資料全數塗銷。

至於各界關注的，未來兒童如有觸犯刑罰法律行為要如何處理問題？司法院解釋，近10年來兒童保護事件的行為態樣前3名分別為竊盜、妨害性自主（通常係不當觸摸）、傷害罪，但情節均非重大，法院裁定的保護處分，主要為訓誡（或加假日生活輔導）或保護管束，以2018年為例，只有2名兒童裁定安置輔導，2019年迄今則無。

司法院認為，兒童是7至12歲之人，均屬在學校教育階段，因此，6月19日後，將由學校、社政單位，依照現行教育或兒童福利相關法規給予輔導或保護安置。

舉例來說，兒童若在超商偷東西，店家向警方報案後，警察就不宜以偵辦刑事案件的立場到場執行職務，而應視情況通知兒童及家長、學校老師或社工到場處理，也不會再將兒童移送少年法庭。目前行政院已參照有關法令規定，研擬「兒童與少年偏差行為之預防及輔導辦法」，以利行政機關依循。

而處理少年事件，少事法則新增安置輔導保護處分得裁定交由執行「過渡性教育措施等處所」執行，司法院表示，19日起，就會有3所中途學校（完全中學），先加入安置輔導處所陣容。

司法院解釋，由於中途學校原先是依照「兒童及少年性剝削防制條例」設置，此次因應少事法變革，以及司法少年安置輔導與就學需要，故先提供50個床位給司法少年，未來將視執行情形再評估增加床位的必要性，以兼顧中途學校現有學生及司法少年需求。

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