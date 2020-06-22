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跨夜接力後送離島病患 澎湖海巡隊扮演海上守護神

澎湖海巡隊21日晚上，先執行敗血症7旬長者後送勤務。（圖由澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊21日晚上，先執行敗血症7旬長者後送勤務。（圖由澎湖海巡隊提供）

2020-06-22 14:54:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖島群眾多，離島又是中老年人居多，除了直升機空中後送外，島嶼間海運後送全部仰賴澎湖海巡隊，跨海一連2起後送案例，都是7旬以上老翁，其中還有一位高齡96歲長者，除了凸顯離島醫療的窘境外，更彰顯海上守護神的重要性。

由於新近中國漁船頻頻越界澎湖南方四島海域，加上中國抽砂船在台灣聚集抽砂，成為海域執勤的重點區域，澎湖海巡隊超前部署在七美島，6月21日10038艇執行進駐七美勤務，巡弋七美、南方四島、花嶼周遭海域安全及秩序維護，卻一連接獲後送任務。

澎湖海巡隊分別6月21日20時35分、22日9時40分接獲第十三巡防區指揮部，轉望安衛生所通報，指稱有7旬老翁因敗血症引發感染、及96歲人瑞下肢蜂窩性組織炎及相關病症，急需就醫，請求派艇協助，立即派遣線上PP-10038艇緊急前往後送馬公就醫，並由第十三巡防區指揮部通報安檢站、消防局協處，順遂達成任務。

根據澎湖海巡隊統計，今年1月1日迄今，執行澎湖離島傷病患後送任務已達21件，次數頻繁，且多為70歲以上的老人家。另民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡隊將立即派員前往處置。

高達96歲長者，因蜂窩性組織炎執行後送作業。（圖由澎湖海巡隊提供）

高達96歲長者，因蜂窩性組織炎執行後送作業。（圖由澎湖海巡隊提供）

澎湖雖有直升機後送，但大部分都是由澎湖海巡隊執行後送勤務。（圖由澎湖海巡隊提供）

澎湖雖有直升機後送，但大部分都是由澎湖海巡隊執行後送勤務。（圖由澎湖海巡隊提供）

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