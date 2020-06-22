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挑戰海拔3358公尺！台南善化5警消18小時攻克2座百岳

南市消防局第四救災救護大隊善化分隊5名警消，相約挑戰登百岳，利用18小時成功攻頂奇萊南峰與南華山。（謝智任提供）

南市消防局第四救災救護大隊善化分隊5名警消，相約挑戰登百岳，利用18小時成功攻頂奇萊南峰與南華山。（謝智任提供）

2020-06-22 13:23:41

〔記者萬于甄／台南報導〕海拔3358公尺的挑戰，台南市消防局第四救災救護大隊善化分隊5名消防人員謝智任、王靖閔、何永志、黃國瑋、劉光祐，為加強山訓，相約用兩天一夜的時間，攻頂奇萊南峰、南華山等2座百岳，過程中互相合作、培養默契，也提升未來出勤救災的效率。

消防員成功攻頂後，開心留下合照，感受高山上的氣溫。（謝智任提供）

消防員成功攻頂後，開心留下合照，感受高山上的氣溫。（謝智任提供）

今年因為疫情關係，民眾能從事的休閒活動有限，而登山也成為許多國人戶外活動的首選，但相對山難事件也頻傳。善化分隊分隊長謝智任說，消防勤務內容包羅萬象，隨時都有不同的任務，因轄區特性關係，較少接觸到山訓，因此，分隊警消才相約一同挑戰「登百岳」訓練。

5人在登山過程互相加油打氣，培養彼此默契，完成登百岳的訓練。（謝智任提供）

5人在登山過程互相加油打氣，培養彼此默契，完成登百岳的訓練。（謝智任提供）

善化消防分隊5名警消利用休假時間，前往南投移地訓練，因5人登山經驗不多，選擇奇萊南峰、南華山等2座「輕量級」百岳挑戰，沿途行經屯原登山口、雲海保線所、天池山莊、奇萊南峰、南華山及光被八表等，共花18小時完成訓練。

沿路的陡坡也成為訓練的場域。（謝智任提供）

沿路的陡坡也成為訓練的場域。（謝智任提供）

謝智任提到，旅途中大家背著2、30公斤的裝備，行經山路陡坡時，相當辛苦，尤其，在路過南華山到光被八表時，大家也選擇挑戰斜度最陡的一條，不過，彼此互相加油打氣、幫忙分擔重量，靠著不離不棄精神，才成功完成這趟訓練，「辛苦，卻相當值得」。

他說，登頂百岳需要過人的肌耐力與意志力，這2項也是消防工作中不可或缺的元素，面對長時間救災與日夜輪值的勤務，擁有強健體魄更顯重要，有了這次成功登頂寶貴的經驗，大家也相約下次要再挑戰難度更高的百岳。

善化消防分隊也提醒，民眾若為新手想挑戰登百岳，務必在專業人員指導下登山；倘若遇上山難，應保持冷靜，確認手邊資源，利用手機撥打112，或以GPS功能的智慧型手機，在有訊號的位置發出所在位置的經緯度，通報救難人員或親友，以利救難人員搜救。

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