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妻大吵脫口「小孩都不是你的種」 夫驚覺戴綠帽多年

一對結婚多年的夫妻，去年8月大吵時，妻子脫口說出「小孩都不是你的種」，丈夫這才知道被戴綠帽。（示意圖）

一對結婚多年的夫妻，去年8月大吵時，妻子脫口說出「小孩都不是你的種」，丈夫這才知道被戴綠帽。（示意圖）

2020-06-22 10:36:22

〔記者溫于德／台北報導〕一對夫妻結婚多年並育有2名子女，直到去年8月大吵，妻子脫口說出「小孩都不是你的種」，丈夫才驚覺被戴綠帽好幾年並揪出知名程姓羽球教練是小王，憤而求償100萬元。台北地院審理後如數判准。可上訴。

丈夫提告主張，他與妻子2010年11月25結婚，先後在2015年6月及2018年9月生下2名小孩，但直到去年8月上旬夫妻大吵，妻子表明小孩生父另有其人，他才驚覺被戴綠帽，並經DNA鑑定結果，證實他非小孩的生父。

丈夫指控程男嚴重破壞他的婚姻及家庭生活圓滿幸福，並侵害配偶權，還害他無法工作，提告求償。

但程男雖承認偷吃，卻否認是2名小孩的生父，且原告自主決定請假，與他的行為無因果關係，另他還要負擔家人生活費，故被求償100萬元過高。

法官審酌相關證據後認為，程男確實介入家庭長達6年之久，期間多次出遊並性交，且原告妻子也證稱，2人交往期間以每週1到2次頻率性交，因為有計畫生小孩，還會刻意在排卵期那週會有2到3次。

法官故認定，丈夫發覺妻子與程男外遇，加上2名子女均非親生，導致長達9年的婚姻關係瀕臨破碎、家庭生活突然土崩瓦解，精神必定承受巨大痛苦，故如數判准請求。

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