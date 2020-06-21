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首頁　>　社會

孕婦開車與機車迎面對撞 騎士母女摔飛1死1重傷

圖中轎車撞擊後疑閃避失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

圖中轎車撞擊後疑閃避失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

2020-06-21 22:53:58

［記者李容萍／桃園報導］桃園市楊梅區高鐵南路七段與楊新路四段口，今天下午2點55分許發生死亡車禍，一名懷孕35週的34歲古姓孕婦，駕駛自小客車沿高鐵南路七段直行，在路口時疑與另一位46歲陳姓女機車騎士對撞，陳女和後座10歲女兒重摔倒地，消防局救護人員趕到現場將3人送醫，陳姓女騎士傷重送醫後急救不治，後座女兒則是重傷轉送林口長庚醫院，古姓孕婦則是手腳擦傷和驚嚇過度，目前送至醫院休養。

警方調查，這件轎車與機車對撞的車禍，因迎面撞擊瞬間的力道過大，古女駕駛的白色自小客車直接衝進一旁稻田中，而機車車頭則是撞爛，車殼支離碎裂噴飛，消防人員到場時，陳姓女機車騎士及後座女兒皆無呼吸心跳，雙雙送往醫院急救，但陳女卻因傷重不治，女兒也還在鬼門關與死神拔河。

消防局下午約2點55分接到報案，指出楊梅區高鐵南路七段，和楊新路四段的交叉路口有嚴重車禍，隨即調派第二大隊富岡、新屋分隊共4車8人，楊梅警分局交通分隊、埔頂派出所員警也到場維護秩序和採證。

警方初步調查雙方皆無酒駕，機車騎士疑違反號誌行駛（機車未依規定兩段式左轉），而古姓孕婦行經路口疑似也沒有減速造成對撞釀成這起悲劇，後續將調閱監視器及行車記錄器釐清事故經過中。

楊梅警方呼籲，用路人駕駛汽、機車皆應遵守交通號誌、放慢車速行駛，建議機車騎士應兩段式左轉，較能確保行車安全。

陳姓母女重傷送醫，媽媽不治，女兒仍在急救中。機車支離破碎，顯示撞擊力道強。（記者李容萍翻攝）

陳姓母女重傷送醫，媽媽不治，女兒仍在急救中。機車支離破碎，顯示撞擊力道強。（記者李容萍翻攝）

陳姓母女重傷送醫，媽媽不治，女兒仍在急救中。機車支離破碎，顯示撞擊力道強。（記者李容萍翻攝）

陳姓母女重傷送醫，媽媽不治，女兒仍在急救中。機車支離破碎，顯示撞擊力道強。（記者李容萍翻攝）

圖中轎車撞擊後疑閃避失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

圖中轎車撞擊後疑閃避失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

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