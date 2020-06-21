遭母家暴將被安置外公家 少女哭拒：小五時被外公摸胸猥褻

少女遭母家暴將被安置外公家哭拒，道出7年小五時遭外公摸胸猥褻，一、二審均判外公3年6月。（示意圖）

2020-06-21 13:05:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕18歲阿芳（化名）疑遭母親家暴毆打，高市警方處理表示安置外公家時少女哭拒，道出7年前被外公摸胸猥褻，當時才唸小五，外公還說「妳的身材越來越像外婆年輕的時候」，外公到案否認性侵，辯稱教孫女如何按摩，一審判3年6月，被告上訴被高雄高分院駁回。

阿芳於2018年8月間因沒到校考試，母親得知怒打她成傷，阿芳求助友人報警家暴，警方和社工欲將她安置外公、外婆家，阿芳害怕並拒絕，說出7年前遭外公猥褻的往事，當時才小五11歲，她和外公、外婆同住，2010年8月她在臥室床上準備睡覺，外公走到床邊對她說「妳的身材越來越像外婆年輕的時候」，然後將手伸入棉被，隔衣摸胸、背。

請繼續往下閱讀...

被告被孫女指控把手伸進內衣摸胸，甚至還摸她下體，雖有抗拒仍遭摸胸，過程長達10分鐘，外公到案否認猥褻和性侵，反指孫女國中時就交男友，並與對方發生不正常關係，女兒揚言對孫女男友提告，才誣指被他猥褻，欲藉此要脅母親不要對男友提告。

被告推稱因工作返家疲累，孫女主動要幫他按摩，因她力道不夠，才示範幫孫女按摩，後來因覺男女有別，有些動作不能有所接觸，很容易引起不必要困擾，所以才向孫女道歉，並非承認有摸胸或踫觸下體；外婆證稱孫女遭母親家暴前，曾告訴她被外公性騷擾。

狼外公一審被高雄地院判決3年6月，被告喊冤，認為最多是不小心摸到胸部邊緣，並非故意也無猥褻孫女企圖，二審審酌被告明知外孫女身心發展及性觀念意識未臻健全成熟，復利用A 女對其之信任，竟未尊重女性身體自主權，違反意願還否認犯行，毫無悔意，維持原判決，全案仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法