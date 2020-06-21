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驚悚！ 中壢機車族遭風箏線纏到脖子 割喉濺血摔車

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車，靠近喉嚨的脖子有一明顯傷痕。（記者李容萍翻攝）

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車，靠近喉嚨的脖子有一明顯傷痕。（記者李容萍翻攝）

2020-06-21 11:41:44

［記者李容萍／桃園報導］桃園市中壢區昨日下午發生墜落風箏線割喉意外，一名男騎士騎車行經龍岡大操場時，不慎被樹上的風箏線纏到脖子因而摔車，脖子被風箏線割出明顯血痕，所幸就醫後並無大礙，騎士家人已經報警，希望警方能調閱監視器揪出丟棄風箏線的肇事者，並PO文網路，提醒用路人注意。

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車。（記者李容萍翻攝）

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車。（記者李容萍翻攝）

中壢交通中隊小隊長謝光杰今日受訪表示，昨日下午4時30分許，張姓機車騎士行經龍岡路三段460巷口時，遭棄置風箏線纏住脖子摔倒，目前警方正擴大追查風箏線來源，警方呼籲民眾風箏墜落後屬廢棄物，民眾應善盡責任清除處理，如造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者可能擔負過失致傷等刑事責任。

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車。（記者李容萍翻攝）

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車。（記者李容萍翻攝）

放風箏是全球人民都很喜愛的戶外活動，每到假日都可以看到大人帶著小孩一同到戶外放風箏，享受親子時光。位處中壢、平鎮交界的龍岡大操場，緊鄰眷村忠貞市場，坐擁廣大草原，是當地居民的重要休閒場所，許多家長帶著小孩在此嬉戲，天氣好時更有許多人會放風箏玩耍，未料這疑似隨意丟棄風箏線差點成為馬路凶器。

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車，警方帶回割傷人的風箏線究責。（記者李容萍翻攝）

張姓騎士騎到一半被墜落風箏線割喉摔車，警方帶回割傷人的風箏線究責。（記者李容萍翻攝）

該PO文網友表示，他的父親騎機車行經龍岡路，卻被丟棄的風箏線纏住，父親慘摔倒地，脖子上更留下怵目驚心的血痕，所幸後方無車輛追撞，沒有造成生命危險，以切身之痛，呼籲民眾別隨意丟棄風箏造成意外。

此貼文在網路上引發熱議，因為風箏線看似纖細柔軟，但繃緊後的鋒利程度有如刀刃，再加上騎車時的速度，要割傷人絕非難事，近年各地都發生過風箏線割斷喉的意外；也有網友表示，自己曾有類似經歷，所幸當時車速不快，否則可能送命，希望大家發揮公德心，別因一時疏忽造成他人無法挽回的悲劇。

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