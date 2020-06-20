桃園竹圍漁港傳溺水 46歲男子救起已無生命跡象

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竹圍漁港為桃園市著名觀光漁港，今天傳出溺水事件。（記者鄭淑婷攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大園區竹圍漁港今晚6點多，被發現有男子漂浮在旋轉餐廳附近碼頭水面，桃園市消防局竹圍消防分隊獲報前往救援，徒手將男子撈起時他已無呼吸心跳，救護人員緊急施作CPR並將他送往桃園敏盛醫院急救。
初步調查，溺水的男子為46歲林姓男子，落水原因已由岸巡人員調查中。
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