為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園竹圍漁港傳溺水 46歲男子救起已無生命跡象

竹圍漁港為桃園市著名觀光漁港，今天傳出溺水事件。（記者鄭淑婷攝）

竹圍漁港為桃園市著名觀光漁港，今天傳出溺水事件。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-20 20:23:12

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大園區竹圍漁港今晚6點多，被發現有男子漂浮在旋轉餐廳附近碼頭水面，桃園市消防局竹圍消防分隊獲報前往救援，徒手將男子撈起時他已無呼吸心跳，救護人員緊急施作CPR並將他送往桃園敏盛醫院急救。

初步調查，溺水的男子為46歲林姓男子，落水原因已由岸巡人員調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南漁光島傳溺水 救回1人、1人搶救中
2020-06-17 16:55

台南漁光島傳溺水 救回1人、1人搶救中
巴陵大橋下釣魚落水 釣客溺水不治
2020-06-09 16:40

巴陵大橋下釣魚落水 釣客溺水不治
機捷唯一森態地標 完銷倒數儘速收藏

機捷唯一森態地標 完銷倒數儘速收藏
瑞濱灣夜間磯釣沒穿救生衣 男子落海喪命
2020-05-24 18:25

瑞濱灣夜間磯釣沒穿救生衣 男子落海喪命
桃園竹圍漁港4溺水 姊死妹昏迷
2019-06-10 05:30

桃園竹圍漁港4溺水 姊死妹昏迷
後防疫房市 亞昕推案一鳴驚人

後防疫房市 亞昕推案一鳴驚人
社會今日熱門
2020-06-19 21:03

6/19 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2020-06-19 20:45

獨家》7月大女嬰疑遭父母虐死棄屍 隔壁房客：案發當天聽見巨響

2020-06-19 20:58

全國唯一「阿公級」分局長 父親一句話讓他堅持30年

2020-06-19 22:48

6/19 今彩539頭獎開1注獎落新北！百萬百組開出10組

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播