付出金錢女友卻跟別人睡 他私闖偷拍共枕照PO網被訴

付出金錢女友卻跟別人睡，陳姓男子私闖偷拍共枕照PO網，被桃園地檢署起訴。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-20 12:50:42

［記者鄭淑婷／桃園報導］41歲陳姓男子不滿為葉姓女友付出金錢，女友對他的態度卻轉趨冷淡，今年3月間他闖入女友住處，目賭她與一名男子共枕，氣得持手機拍下共枕照並上傳臉書，不但指名道姓批葉女「不要臉」，還公布她的手機號碼、住處、工作地點，由於陳男涉案事證明確，桃園地檢署檢察官從重依違反個人資料保護法向法院聲請簡易判決。

檢方指出，陳男於今年3月5日凌晨1點多，從後巷攀爬進入葉女桃園市觀音區住處，目睹葉女與一名男子同床共眠，遂摸黑持手機拍下這一幕，睡夢中的男子被閃光燈驚醒並叫醒葉女，葉女起身想質問陳男，陳男火速逃離現場；此外，陳男以葉女名義、照片設立臉書帳號，並PO出所拍攝的共枕照，指名道姓批葉女「不要臉」、「專門欺騙老人家的錢」等，還直接公布她的手機號碼、住處、工作地點。

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葉女提告後，陳男辯稱，帳號、PO文都不是他做的，可能是他到綽號「阿良」的友人家喝酒時，朋友有動過他的手機，但「阿良」及其他友人都不知道葉女的個資，他不清楚他們如何張貼這些資料。

檢方認為陳男辯詞「與常情相悖、荒唐無稽」，陳男自承沒有將共枕照傳給他人，其他人也不知葉女個資，顯見帳號及PO文皆為陳男所為，他涉犯侵入住居、誹謗、妨害秘密罪、個資法甚明，從重依違法個資法向法院聲請簡易判決。

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