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中壢警擄妓勒贖6萬元 確定要關12年

桃園市中壢警分局普仁派出所前警員李國漢「擄妓勒贖」，最高法院駁回上訴定讞，確定要關12年。（取自臉書）

桃園市中壢警分局普仁派出所前警員李國漢「擄妓勒贖」，最高法院駁回上訴定讞，確定要關12年。（取自臉書）

2020-06-20 12:16:11

〔記者張文川／台北報導〕桃園市中壢警分局普仁派出所前警員李國漢，5年前率隊執行掃黃的「靖黃專案」，逮到何姓中國籍女子賣淫，竟「擄妓勒贖」，扣押何女證件，要脅林姓應召業者花6萬元贖人；一審將李國漢判刑10年8月，二審高院認為他罪行重大，加重改判12年、褫奪公權8年；最高法院駁回上訴定讞，確定要關12年。

判決指出，林姓應召站業者透過王姓房仲，在中壢中原商圈租套房，供以自由行名義來台的中國女子「一樓一鳳」賣淫，每小時收費3000元，獲利五五對分。

時任轄區派出所警員47歲李國漢，2016年9月19日晚間率2名年輕員警佯裝男客上門稽查，查獲何姓中國籍女子賣淫，他卻未公事公辦，竟私下扣留何女的通行證、入出境許可證，隨即下令放人收隊。

林姓業者接獲何女求救訊息，雙方搭上線，由王姓房仲居間傳話，李透過王在電話中向林開價「一般都要10幾萬，這次6萬就可以處理」，要林花6萬元贖回何女的證件。

林不願意被當提款機，假意周旋，隔天一早就到桃園市調處檢舉李員擄妓勒贖。當晚，林和王男約在桃園市區的麥當勞交錢，檢調當場逮捕取款並歸還證件的王男，人贓俱獲，並拘提隱身幕後的李國漢。

李國漢不認罪，辯稱遭王男設局，但卻無法解釋未製作何女筆錄就放人，扣押何女證件後也未依規定製作目錄清單，林男與王男的電話錄音也錄到李警在王男身邊下指導棋。

法院歷審都認定李員罪證確鑿，一審判刑10年8月，二審高院仍認定犯行明確，惡性重大且犯後狡辯，未見悔悟，改判12年徒刑、褫奪公權8年，共犯王男判5年2月。最高法院今駁回上訴定讞。

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