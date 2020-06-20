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首頁　>　社會

涉虐死女嬰埋屍沙灘 冷血夫妻被聲押、小三限制住居

女嬰父親龍男。（記者鄭淑婷攝）

女嬰父親龍男。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-20 08:40:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市同為24歲的印尼籍男子龍學麟與其台籍妻子陳雅蘭，涉嫌將年僅7個月大的女兒施暴致死還埋屍沙灘，兩人供稱女嬰是從高處跌落，桃園地檢署檢察官昨晚漏夜隔離偵訊龍男、陳女及協助埋屍的龍學麟小三林姓女子，訊後認為龍、陳夫妻兩人涉嫌遺棄致死罪嫌重大，屬5年以上徒刑之重罪，且事證足認有逃亡、串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，林女則諭知限制住居。

龍男、陳女兩人涉嫌將女兒施暴致死後，還將女嬰遺體冰在冰箱3天，擔心屍臭味散出曝光，龍男找來林女協助，將女嬰裝進塑膠袋埋屍桃園市新屋區偏僻沙灘，直到龍女姊姊發現姪女不見，龍男、陳女反應又十分奇怪，追問之下才龍男才坦白「女兒已死」，龍男姊姊驚覺兩人闖下大禍，直接拉著他們出門，並在路上攔下警車報案，警方昨天在新屋區新濱二號橋南側約500公尺處沙灘開挖，果然發現女嬰屍體。

警方昨天已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗女嬰遺體，發現女嬰後腦有多處傷痕，預計下週一解剖釐清死因；由於龍男、陳女供詞避重就輕，聲稱女嬰是摔落地面成傷，檢方昨天漏夜隔離偵訊龍男、陳女及林女，並以證人身分訊問龍女姊姊，訊問過程中龍男、陳女情緒不見起伏。

檢方訊後認為龍、陳夫妻兩人涉嫌遺棄致死罪嫌重大，屬5年以上徒刑之重罪，且事證足認有逃亡、串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，林女則諭知限制住居。

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女嬰母親陳女。（記者鄭淑婷攝）

女嬰母親陳女。（記者鄭淑婷攝）

涉嫌協助埋屍的林女。（記者鄭淑婷攝）

涉嫌協助埋屍的林女。（記者鄭淑婷攝）

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