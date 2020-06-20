桃園女嬰棄屍案 女嬰後腦勺有撕裂傷

警方偕同海巡署到案發現場尋找女嬰屍體。（記者許倬勛翻攝）

2020-06-20 00:10:05

［記者許倬勛／桃園報導］住在桃園市、僅7個月大龍姓女嬰，本月14日疑遭24歲父親龍學麟（印尼籍）、24歲母親陳雅蘭施暴致死，兩人自知釀禍，竟請友人林姓女子幫忙，一同將女嬰裝在塑膠袋內，棄屍在新屋區偏僻海邊沙灘內，女嬰姑姑多日未見姪女，追問龍、陳才獲悉此事，警方19日尋獲女嬰屍體。警方認為龍、陳、林3人涉有重嫌，依殺人罪嫌、遺棄屍體罪嫌移送桃園地方檢察署。

據悉，龍男平時打零工維生，與妻子陳女承租套房在桃園市中壢區，適逢武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID－19）爆發，龍工作有一搭沒一搭，情緒相當不穩，套房內常傳來激烈爭吵與嬰孩哭聲。

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本月14日下午，套房內忽然傳出激烈撞擊聲，女嬰哀嚎異常大聲，有房客轉述：「隔著牆都能聽到『砰』、『砰』的聲響，彷彿整個房間都在震動。」聲音大約持續10多分鐘，疑有人遭毆打。

龍男、陳女向楊梅警方供稱，14日下午睡醒時，發現女兒不慎從床上摔落地面，不慎劃到頭部，大哭一陣後忽然沒了聲音，當下以為僅是輕微擦傷，便不予理會，孰料沒多久就失去呼吸心跳，2人不知如何處理、也沒錢看醫生，只好將女兒冰在冰箱內。

龍、陳擔心屍臭味逸散，找來林姓友人商量，決定17日晚間將女嬰屍體以塑膠袋包裹，帶到桃園新屋區新濱二號橋附近的沙灘掩埋。女童姑姑18日到龍、陳家探視，未見姪女，發現2人態度有異，追問下龍男才鬆口女嬰深埋沙中，整起案件才東窗事發，女嬰姑姑當晚即報警。

楊梅警方獲報組成專案小組，18日晚間協請海巡署，依龍男口述位置到沙灘搜尋，經漏夜搜索，於19日早上8點許尋獲女嬰遺體。楊梅警分局偵查隊長吳學安表示，女嬰被發現時被塑膠袋層層包裹，經初步檢視，女嬰後腦杓多處腫脹、瘀傷，另有1條約3公分的撕裂傷，警方認定龍、陳涉有重嫌，依殺人罪嫌、遺棄屍體罪嫌移送桃園地方檢察署。

房東接受電訪表示，龍、陳兩人是透過友人介紹，當初考量2人年紀尚輕、育有1女，便以低於行情價格租給2人，起初都有正常收到租金，3月開始以各種理由拖延，積欠迄今已有半年，下月原本預計下「逐客令」，想不到傳出如此傷天害理的事情。

桃園市社會局家暴防治中心主任蔡逸如說，龍、陳育有2女，長女2歲多，次女7個月大，過去未接獲家暴通報紀錄，親友也不清楚女嬰生前是否受虐，長女暫由男方家屬接應照顧，詳細案情仍待檢警釐清，社工會與警方保持密切聯繫，以利後續協處。

桃園市1名7個月大女嬰，日前疑遭印尼籍龍姓父親、本國籍陳姓母親虐死，龍姓父親被帶到地檢署訊問。（記者鄭淑婷攝）

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