蘇貞昌養的網軍？「跑步哥」不滿被抹黑怒告劉寶傑

黃男不滿被警方壓制摀嘴卻被節目抹黑成是「自行摀嘴」，因此對劉寶傑提告。（資料照）

2020-06-19 17:28:00

〔記者陳慰慈／台北報導〕2018年底新北市長選舉期間，代表國民黨出征的新北市長候選人侯友宜，前往永和參加新北市長公辦辯論會，卻遇到自稱是碩士的鴻海離職員工、綽號「跑步哥」黃姓男子嗆聲吃案，卻被警方壓制摀嘴，政論節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑在節目中二度討論黃男，來賓並指黃男只有大學畢業、是蘇貞昌養的22名網軍之一，是「蘇22」等語，黃男因此提告劉寶傑涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查認為罪嫌不足，今予以不起訴。

黃男指控，「關鍵時刻」2018年11月、2019年5月在節目中討論，2018年11月12日他被警察壓制摀嘴過程，卻稱他是自行摀嘴，只有大學畢業、是蘇貞昌的22名網軍之一，他認為被抹黑不滿提告。

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劉寶傑到案表示，節目是團隊製作，內容非他一人能決定，當時是針對選舉議題找尋適合報導材料，剛好黃男在PTT發文講到侯友宜派警察打壓勞工，因侯是新北市長選舉的重要焦點，加上其他媒體有報導黃男是自行摀嘴，所以節目引用照片，強調當天節目是討論網軍在政治及網路上影響變大，而蘇貞昌網軍部分，則是來賓自己準備的內容，他事先並不知情。

檢方勘驗電視節目內容，認定節目未揭露黃男真實姓名年籍等資料，另節目提及黃男是大學學歷或網軍，則是引自鴻海聲明或PTT文章，加上當時正值市長選舉，黃男是否被警方壓制摀嘴、網軍等議題都與公眾利益有關，屬可受公評之事，認定不符妨害名譽構成要件，因此將劉寶傑不起訴。

但黃男疑不滿被鴻海資遣，涉嫌以多個人頭帳號「黑郭」，郭台銘氣得提告，黃男今年3月已被依涉犯加重誹謗罪起訴。

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