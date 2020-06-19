為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

蘇貞昌養的網軍？「跑步哥」不滿被抹黑怒告劉寶傑

黃男不滿被警方壓制摀嘴卻被節目抹黑成是「自行摀嘴」，因此對劉寶傑提告。（資料照）

黃男不滿被警方壓制摀嘴卻被節目抹黑成是「自行摀嘴」，因此對劉寶傑提告。（資料照）

2020-06-19 17:28:00

〔記者陳慰慈／台北報導〕2018年底新北市長選舉期間，代表國民黨出征的新北市長候選人侯友宜，前往永和參加新北市長公辦辯論會，卻遇到自稱是碩士的鴻海離職員工、綽號「跑步哥」黃姓男子嗆聲吃案，卻被警方壓制摀嘴，政論節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑在節目中二度討論黃男，來賓並指黃男只有大學畢業、是蘇貞昌養的22名網軍之一，是「蘇22」等語，黃男因此提告劉寶傑涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查認為罪嫌不足，今予以不起訴。

黃男指控，「關鍵時刻」2018年11月、2019年5月在節目中討論，2018年11月12日他被警察壓制摀嘴過程，卻稱他是自行摀嘴，只有大學畢業、是蘇貞昌的22名網軍之一，他認為被抹黑不滿提告。

劉寶傑到案表示，節目是團隊製作，內容非他一人能決定，當時是針對選舉議題找尋適合報導材料，剛好黃男在PTT發文講到侯友宜派警察打壓勞工，因侯是新北市長選舉的重要焦點，加上其他媒體有報導黃男是自行摀嘴，所以節目引用照片，強調當天節目是討論網軍在政治及網路上影響變大，而蘇貞昌網軍部分，則是來賓自己準備的內容，他事先並不知情。

檢方勘驗電視節目內容，認定節目未揭露黃男真實姓名年籍等資料，另節目提及黃男是大學學歷或網軍，則是引自鴻海聲明或PTT文章，加上當時正值市長選舉，黃男是否被警方壓制摀嘴、網軍等議題都與公眾利益有關，屬可受公評之事，認定不符妨害名譽構成要件，因此將劉寶傑不起訴。

但黃男疑不滿被鴻海資遣，涉嫌以多個人頭帳號「黑郭」，郭台銘氣得提告，黃男今年3月已被依涉犯加重誹謗罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
正宮鬥小三！ 婦被罵「死賤人」 上網怒嗆對方「跟男人上床」
2020-05-31 17:02

正宮鬥小三！ 婦被罵「死賤人」 上網怒嗆對方「跟男人上床」
「欠租譙房東」被PO網公審 中壢夫妻跑派出所提告了
2020-05-26 20:56

「欠租譙房東」被PO網公審 中壢夫妻跑派出所提告了
主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久

主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久
同志議題交鋒罵國民黨議員三字經 館長獲不起訴
2020-05-26 17:02

同志議題交鋒罵國民黨議員三字經 館長獲不起訴
罵老闆女兒「老處女」挨告 法官：不算侮辱
2020-05-20 09:40

罵老闆女兒「老處女」挨告 法官：不算侮辱
富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市場

富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市場
《關鍵時刻》唬爛過頭踢鐵板 劉寶傑沉痛道歉了！
2020-03-31 18:14

《關鍵時刻》唬爛過頭踢鐵板 劉寶傑沉痛道歉了！
罵郭董垃圾 前鴻海員工「跑步哥」被訴
2020-03-24 05:30

罵郭董垃圾 前鴻海員工「跑步哥」被訴
社會今日熱門
2020-06-18 19:58

兒闖IKEA被判刑 李興文陪子出庭嘆：「該長大了」

2020-06-18 20:38

男網友受傷要包機來台治療？55歲婦人暈船險遭騙45萬

2020-06-18 20:36

古井童屍就是陸正？ 法務部：轉請檢方儘速查明

2020-06-18 20:57

6/18 威力彩連36摃頭獎上看8.5億 獎號出爐囉！

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播