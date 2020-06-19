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租屋約定只可「一對一瑜伽」變「健身房」 房東氣炸訴請「還屋」

郭姓男子把租屋處當健身房使用並對外開放，違反當初「只可作為住處或一對一瑜伽教學」使用的約定，被法院判決必須還屋。圖為示意圖，與本案無關。（資料照）

郭姓男子把租屋處當健身房使用並對外開放，違反當初「只可作為住處或一對一瑜伽教學」使用的約定，被法院判決必須還屋。圖為示意圖，與本案無關。（資料照）

2020-06-19 14:50:12

〔記者王定傳／新北報導〕林姓房東把7樓房屋出租給郭姓健身人士使用，約定僅可作為住宅或一對一瑜伽教學使用，怎料，郭男竟搬入10多台健身器材，經營健身房事業，對外開放，林某發現後氣炸提出「返還租賃房屋」之訴，新北地院審理後，判決郭男必須返還房屋，並自遷讓返還日為止，按月給付3萬元租金。

林姓房東提訴指出，2人在去年4月簽約約定僅可作為住處及一對一瑜伽教學使用，每月租金3萬元，怎料，郭男竟把大量大型健身器材搬入房屋，經營健身房事業，時常有健身房學員等外來人士出入，造成社區出入複雜及保全出入管制登記困擾，影響社區安寧秩序。

郭男反駁，租約並無「作為住家及一對一瑜伽教學使用」書面記載，雙方並無此約定，且他身為健身選手，常參與健身比賽，在房屋擺放健身器材設備，合乎常情；他堅稱並未把房屋當健身房對外開放，未違反租約。

但法官依房仲所述確認，雙方確有房屋只可作為住家及一對一瑜伽教學使用的約定，另外郭男不否認把健身器材搬入房屋，加上原告方面有提出與健身學員聊天的錄影畫面，判定郭男把房屋當健身房使用並對外開放。

法官認為，郭男把房屋當健身房並對外開放，不僅搬入多台重量訓練用的健身器材設備，體積、高度、重量甚鉅，且時有外來學員出入，已破壞社區大樓安全管理維護及居家安寧秩序，且有危害房屋大樓承重負載安全之虞，已屬違約；可上訴。

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