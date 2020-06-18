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派出所前大亂鬥還打傷副所長 雲檢一口氣起訴26人

斗六公正派出所聚眾鬥毆案檢方今天偵查終結，一次起訴26人。（記者詹士弘翻攝）

斗六公正派出所聚眾鬥毆案檢方今天偵查終結，一次起訴26人。（記者詹士弘翻攝）

2020-06-18 17:58:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林地檢署偵辦群眾在斗六公正派出所聚眾鬥毆案，今天偵查終結，對被告楊姓（21歲﹚、李姓﹙31歲﹚等26人，依違反刑法第150條聚眾鬥毆等罪嫌提起公訴。

地檢署指出，楊、李兩人發生糾紛，李嫌夥同友人共18人﹙李派人馬﹚，楊嫌夥同友人鄭姓﹙27歲﹚等人共8人﹙楊派人馬﹚，在4月19日5點18分至同日10點20分左右，在雲林縣斗六市大學路斗六市公正派出所內、外，雲林縣斗六市文化路某處，持棍棒、刀械，以拉扯、毆打、追逐、包圍等方式，實施傷害、妨害自由、強暴脅迫等行為，致李嫌頭部外傷併撕裂傷，楊嫌手部受傷。在場維持秩序的公正派出所副所長遭毆打，致左右側小腿、左右手挫、擦傷。

檢方指出，被告楊嫌及李嫌等26人分別涉犯刑法第150條第1項聚眾鬥毆、第304條第1項強制、第277條第1項傷害、第305條恐嚇、第135條第1項妨害公務，以及槍砲彈藥刀械管制條例第14條第3項未經許可持有管制刀械、同條例第15條第2款在公共場所未經許可攜帶刀械。

檢察長洪家原說，刑法第150條業於今年元月15日修正公布，同月17日生效施行，在修法後，不論參與者係事前約定或臨時起意、是否有隨時可以增加之狀況、自動或被動聚集、以有形或無形之途徑聚集，亦不論參與者是否具有另犯他罪之犯意，復不論強暴脅迫之行為是否係對於特定人或不特定人為之，只要該公然聚眾施強暴脅迫之行為，客觀上確已造成公眾或他人之危害、恐懼不安，且行為人主觀上預見其等行為將造成公眾或他人之危害、恐懼不安，即當構成刑法第150條公然聚眾施強暴脅迫罪。

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