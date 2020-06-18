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首頁　>　社會

中和高壓電塔爆炸 店家玻璃、汽車車窗遭波及破裂

照片上看見汽車玻璃被波及整片碎裂。（江永昌服務處提供）

照片上看見汽車玻璃被波及整片碎裂。（江永昌服務處提供）

2020-06-18 17:38:16

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和區福祥路、勝利路口的高壓電塔今天（18日）凌晨2點爆炸，所幸沒有人員傷亡，但波及到車輛、鄰近店家，雖然台電初步認定是豔陽高照與午後雷雨造成，但立法委員江永昌認為，這屬於台灣司空見慣的天氣，尤其5月28日台電才完成定期檢測，不到一個月又發生爆炸。

從照片上可以看到，部分店家的玻璃門都被震碎，而停在附近的汽車，車窗玻璃都被打穿破掉，消防人員也趕到現場灑水降溫，還有民眾發文指出，剛好是準備睡覺，被突如其來的巨響嚇到，趕緊奪門衝出去看。

對此，台電表示，初步判定是民生用電量過大、天氣炎熱等原因造成，案發當時約有16萬1000多伏特經過電纜連接線，中間的接續設備出現狀況而導致，已經將相關設備送回原廠檢修，進行後續判斷。

江永昌說，事件發生後也讓住在高壓電塔附近的住家，對於安全保障更加擔憂，台電設備採購施作是否有未符標準也令人心生疑慮，呼籲台電做出合理的報告，避免高壓電塔再度發生類似案件。

台電說，由於消防隊到場灑水時電塔還有些火光，才會造成電塔上的設備熱漲冷縮破裂，砸中附近店家、汽車車窗，目前已經和受波及的人員賠償致歉；同時，未來也會加強檢修、派員巡視。

超商的玻璃也碎裂。（江永昌服務處提供）

超商的玻璃也碎裂。（江永昌服務處提供）

消防人員到場滅火。（江永昌服務處提供）

消防人員到場滅火。（江永昌服務處提供）

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