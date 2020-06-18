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高市警局9位三線一星分局長異動 22日布達拚治安

高雄市警察局9位三線一星分局長異動，22日布達上任拚治安。（記者黃良傑攝）

高雄市警察局9位三線一星分局長異動，22日布達上任拚治安。（記者黃良傑攝）

2020-06-18 17:23:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署發布3線2星以上高階警官人事案，高雄市警察局苓雅分局長李謀旺高升保七總隊主秘，加上高市2名分局長外調警政署科長、台中市警局分局長，連動高市9位三線一星分局長異動，另有8位分局長和2名大隊長均留任原職位。

高市2名分局長外調，因兩缺屬於交流缺，包括警政署公共關係室科長游永中，調任高市警旗山分局分局長，以及警政署資訊室科長李崇偉調任高市警局六龜分局分局長，牽動高市警局多位分局長異動，據了解，有1名三線一星警官由高層推薦，經警政署考核後，並未在這波高層警官異動名單之列，但市警局不願證實。

高市警局新任的9位分局長，分別為秘書室主任陳志榮調任小港分局長，岡山分局長楊川外調回台中市警局東勢分局長，遺缺由湖內分局長王世芳接任，六龜分局長林志駿調警政署科長，旗山分局長洪振順調湖內分局長，原小港分局長陳世煌調任左營分局長。

由於苓雅分局長李謀旺高升保七總隊主秘，遺缺由三民二分局長黃文哲調苓雅分局長，仁武分局長梁東山調三民二分局長，左營分局長蔡文峰調仁武分局長，警政署資訊室科長李崇偉調任高市警局六龜分局長，另8位分局長、交大和保大大隊長沒有異動，9位新任分局長將於22日到職布達。

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