完成階段性任務 「刑事程序制度研議委員會」解散

司法院成立的「刑事程序制度研議委員會」完成階段性任務。（記者吳政峰攝）

2020-06-18 16:56:29

〔記者吳政峰／台北報導〕2017年間，總統蔡英文召開司改國是會議，司法院隨即成立「刑事程序制度研議委員會」，處理刑事訴訟法修法事宜，陸續討論了再審、限制出境出海、檢察官行政簽結制度等議題，日前進行最後一次會議，商討精神或心智障礙的規定後，宣告階段性任務結束，就地解散，完成了近3年的重責大任。

「刑事程序制度研議委員會」是2017年間因應司改國是會議關於刑事訴訟制度相關議題需求而成立，歷經判決書記載檢察官姓名、再審、限制出境、出海、沒收物或追徵財產之發還或給付、刑事扣押之效力、鑑定制度、證物保管鍊、測謊、簡易程序、證據法則、科刑辯論、裁定更正、檢察官行政簽結制度等議題討論，其中部分完成修法或已送行政院會銜。

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委員會最後一個議題，是關於精神障礙或心神喪失規定，關於刑訴法第294條因被告身心狀況而停止審判部分，有委員認為如以「身心障礙」作為認定就審能力，範圍恐過寬，宜以「精神或其他心智障礙」規範較妥。

關於停止審判之程序，有委員主張應明定停止審判的聲請權及駁回聲請的抗告權，惟亦有委員認為除了第294條為應停止審判的情形以外，其他得停止審判的情形，應由法院依職權決定。

此外，有與會者建議，就欠缺就審能力且無回復可能的情況，法院應以「不受理」判決終結程序，惟有委員認為回復可能性的認定困難，且現行已有時效完成後、諭知「免訴」判決的機制可處理。

各方聲音都有，雖然未來將不再開會，但主席、司法院秘書長林輝煌仍裁示，請刑事廳綜合整理各方意見，擬制修正案初稿。

據了解，這個委員會成立目的，主要討論司改國是會議決議，而今所有議案均已討論完畢，委員會的任務完成，就地解散，未來刑訴法的修正議案，司法院將回歸常態化、例行性的會議處理。

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