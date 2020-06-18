為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

國道下方查獲超量油料槽車 新北開罰、強制移除

新北市公安聯合稽查小組到中山高五股高速公路橋下稽查地下瓦斯儲槽，當場開罰強制移除。（記者吳仁捷攝）

新北市公安聯合稽查小組到中山高五股高速公路橋下稽查地下瓦斯儲槽，當場開罰強制移除。（記者吳仁捷攝）

2020-06-18 16:18:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股垃圾山驚傳不肖業者在中山高速公路橋下儲放大量油料、瓦斯桶，地下儲槽嚴重威脅公安，新北市公安稽查小組今天會同業管單位到場，當場起出超量儲存液化石油氣3.266噸，儲存容器沒存放於儲存場所，當場依違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」開罰，最重將處以10萬元罰鍰，同時也移除現場4.2噸潤滑油及儲水，及時遏止公安危險。

新北市政府掃蕩五股垃圾山，接獲檢舉在五股成泰路1段98巷，高速公路橋墩下停放1輛油料槽車儲放大量瓦斯桶，嚴重影響當地公共安全，新北市政府公安稽查小組今天會同環保局、地政局、消防局、經發局、高公局、交通局、警察局及拆除大隊，就危險物品儲存、水污染防治等問題到場會勘。

公安小組由新北市消防局副局長李清安帶隊，當場在儲車內查獲3.266公噸液化石油氣，因儲存容器沒存放在合法儲存場所，違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」第71條第2項，依消防法第42條，處其管理權人或行為人2萬以上、10萬元以下罰鍰。

環保局稽查人員發現，現場儲放超量油類，應依規定設置防液堤等設施，將依違反「水污染防治法」規定開罰；另本案為徵收變更編定之交通用地，將請土地管理機關交通部高速公路局確認是否符合其交通計畫（徵收計畫）內容。

另現場查有21桶共4200公升潤滑油公共危險物品及4輛儲槽車，因潤滑油沒超過管制量，且現場2大儲槽儲放用水，沒有違反相關規定；公安小組呼籲業者，將持續針對該區加強巡查，再有類似違規將，公安小組將重罰，維護市民安全。

新北市公安聯合稽查小組到中山高五股高速公路橋下稽查地下瓦斯儲槽，當場開罰強制移除。（記者吳仁捷攝）

新北市公安聯合稽查小組到中山高五股高速公路橋下稽查地下瓦斯儲槽，當場開罰強制移除。（記者吳仁捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
茄苳溪被染黃？ 環保稽揪出新建工程是元凶
2020-05-24 19:16

茄苳溪被染黃？ 環保稽揪出新建工程是元凶
中油「湖西油庫隱匿漏油案」一審 經理及管理師遭判刑
2020-05-18 19:06

中油「湖西油庫隱匿漏油案」一審 經理及管理師遭判刑
富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點

富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點
「新竹人不要喝工業廢水」 公民團體籲修水污法
2019-12-04 10:45

「新竹人不要喝工業廢水」 公民團體籲修水污法
食品工廠偷排廢水 高雄鳳山溪變成牛奶河
2019-11-21 16:17

食品工廠偷排廢水 高雄鳳山溪變成牛奶河
大葉大學環保節能車大賽再創佳績

大葉大學環保節能車大賽再創佳績
社會今日熱門
2020-06-17 19:51

民宅2樓屋頂滿是菸蒂！癮君子狂丟差點釀成大火

2020-06-17 20:06

自稱新光吳火獅私生女 訴請認祖歸宗更二審仍敗訴

2020-06-17 20:59

輾斃女學生駕駛單手開車？警方初步調查：未注意車前狀況

2020-06-17 19:06

隋棠揭女童遭性侵教育處回應惹議 屏縣府認措辭不當檢討

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播