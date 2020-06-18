國道下方查獲超量油料槽車 新北開罰、強制移除

新北市公安聯合稽查小組到中山高五股高速公路橋下稽查地下瓦斯儲槽，當場開罰強制移除。（記者吳仁捷攝）

2020-06-18 16:18:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股垃圾山驚傳不肖業者在中山高速公路橋下儲放大量油料、瓦斯桶，地下儲槽嚴重威脅公安，新北市公安稽查小組今天會同業管單位到場，當場起出超量儲存液化石油氣3.266噸，儲存容器沒存放於儲存場所，當場依違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」開罰，最重將處以10萬元罰鍰，同時也移除現場4.2噸潤滑油及儲水，及時遏止公安危險。

新北市政府掃蕩五股垃圾山，接獲檢舉在五股成泰路1段98巷，高速公路橋墩下停放1輛油料槽車儲放大量瓦斯桶，嚴重影響當地公共安全，新北市政府公安稽查小組今天會同環保局、地政局、消防局、經發局、高公局、交通局、警察局及拆除大隊，就危險物品儲存、水污染防治等問題到場會勘。

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公安小組由新北市消防局副局長李清安帶隊，當場在儲車內查獲3.266公噸液化石油氣，因儲存容器沒存放在合法儲存場所，違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」第71條第2項，依消防法第42條，處其管理權人或行為人2萬以上、10萬元以下罰鍰。

環保局稽查人員發現，現場儲放超量油類，應依規定設置防液堤等設施，將依違反「水污染防治法」規定開罰；另本案為徵收變更編定之交通用地，將請土地管理機關交通部高速公路局確認是否符合其交通計畫（徵收計畫）內容。

另現場查有21桶共4200公升潤滑油公共危險物品及4輛儲槽車，因潤滑油沒超過管制量，且現場2大儲槽儲放用水，沒有違反相關規定；公安小組呼籲業者，將持續針對該區加強巡查，再有類似違規將，公安小組將重罰，維護市民安全。

新北市公安聯合稽查小組到中山高五股高速公路橋下稽查地下瓦斯儲槽，當場開罰強制移除。（記者吳仁捷攝）

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