國道下方查獲超量油料槽車 新北開罰、強制移除
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股垃圾山驚傳不肖業者在中山高速公路橋下儲放大量油料、瓦斯桶，地下儲槽嚴重威脅公安，新北市公安稽查小組今天會同業管單位到場，當場起出超量儲存液化石油氣3.266噸，儲存容器沒存放於儲存場所，當場依違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」開罰，最重將處以10萬元罰鍰，同時也移除現場4.2噸潤滑油及儲水，及時遏止公安危險。
新北市政府掃蕩五股垃圾山，接獲檢舉在五股成泰路1段98巷，高速公路橋墩下停放1輛油料槽車儲放大量瓦斯桶，嚴重影響當地公共安全，新北市政府公安稽查小組今天會同環保局、地政局、消防局、經發局、高公局、交通局、警察局及拆除大隊，就危險物品儲存、水污染防治等問題到場會勘。
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公安小組由新北市消防局副局長李清安帶隊，當場在儲車內查獲3.266公噸液化石油氣，因儲存容器沒存放在合法儲存場所，違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」第71條第2項，依消防法第42條，處其管理權人或行為人2萬以上、10萬元以下罰鍰。
環保局稽查人員發現，現場儲放超量油類，應依規定設置防液堤等設施，將依違反「水污染防治法」規定開罰；另本案為徵收變更編定之交通用地，將請土地管理機關交通部高速公路局確認是否符合其交通計畫（徵收計畫）內容。
另現場查有21桶共4200公升潤滑油公共危險物品及4輛儲槽車，因潤滑油沒超過管制量，且現場2大儲槽儲放用水，沒有違反相關規定；公安小組呼籲業者，將持續針對該區加強巡查，再有類似違規將，公安小組將重罰，維護市民安全。