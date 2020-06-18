高職男老師就醫矯正偷拍癖好 法院一審判6月徒刑

男老師在女廁暗藏針孔攝影機偷拍。（記者李容萍翻攝）

2020-06-18 13:19:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］原在桃園市南區一所高職教授社會學科的邵姓男老師，去年11月在廁所安裝針孔攝影機，從上往下偷拍女學生如廁，有2名14、15歲女學生受害，東窗事發後震驚校園，男老師也立即被解聘，離譜的是，該名男老師過去早有類似犯案紀錄並獲緩刑宣告，桃園地院法官斥責「為人師表...未知警惕而再犯」，考量他犯後坦承、現已就醫治療，審結依成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪判處他6月徒刑。

邵男於去年11月29日早上9點多，在學校某大樓2樓女廁內安裝針孔攝影機，並用芳香劑盒罩住器材掩飾，放在隔間牆從上往下偷拍女學生如廁，有2名女學生遭到偷拍，其中一人機警發現芳香盒「怪怪的」，立即向校方通報，並從芳香盒中找到裝有記憶卡的攝影機，且具有無線發射系統，警方循線追出竟是校內男老師所為。

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案發後校方通報桃市府校安相關單位，並啟動性平委員會，邵男已被解聘；邵男今年3月間被桃園地檢署起訴，全案移審桃園地院，他出庭時坦承私裝針孔偷拍。

法官在判決中指出，邵男犯案時是為人師表，本應奉公守法、恪守本分以作育英才，並為莘莘學子榜樣，卻為滿足個人偷窺慾望，無故竊錄女學生如廁過程，不僅極為卑劣、侵害女學生隱私甚大，更造成女心理傷痛及陰影，而邵男先前也曾因類似妨害秘密案件，經法院判刑並宣告緩刑，卻不知警惕再犯，實屬不該，至今也未與女學生達成和解。

不過，念在邵男事後坦承，現已就醫治療，足認有所悔悟並尋求醫療方式治療，審結判處他6月徒刑，如易科罰金已每日千元折算，全案可上訴。

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