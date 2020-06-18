二審刑事判無罪 劉茂群：「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」

獲知無罪判決結果，劉茂群臉書發文表示，並無喜悅之情，只有雨過天青之感。（記者陳恩惠翻攝）

2020-06-18 12:17:41

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市7連霸議員劉茂群2018年如願當選，但因涉嫌送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，台灣高等法院民事庭本月10日判她當選無效，全案定讞，將喪失議員一職，不過高院刑事庭今天駁回檢方上訴，劉茂群仍獲無罪判決。

劉在獲悉後持續神隱，既不接手機，連服務處的電話也沒人接，但在11時35分於臉書以「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」發文，感謝所有關心她的好朋友，對於刑事庭宣判無罪、還她清白和公道並無喜悅，只有雨過天青之感。

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全文內容如下： 在這段煎熬難捱的期間，茂群只能以「感謝再感謝」的心情，來報答所有關心茂群的好朋友，感恩你們無時不刻、不棄不離的支持及打氣，這份恩情，茂群銘記在心。

對於今天的刑事二審宣判無罪結果，茂群除了尊重司法、感謝司法還我清白、還我公道之外，並沒有一絲絲喜悅，雖然這兩年多來的紛紛擾擾，終於「雨過天青」，但茂群此刻的心情相當平靜。

茂群想到「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」這句話，經過了漫長的司法試煉，好似「從前種種，譬如昨日死；以後種種，譬如今日生」，自此以後，茂群還是一本初衷，抱持為八德市民服務態度，而且永遠不會改變。

對於這場突如其來的官司，茂群自始至終坦然面對，我們爭的是社會的正義公理，並非個人名聲利益，茂群一再陳述，「我一生清清白白，絕對沒有任何賄選的意圖」，茂群做的事情，就是一如往常在逢年過節期間對於長輩的尊重，如今司法已經釐清事實及真相，對於過去只因聊表過節心意所導致的是是非非，茂群不會後悔，但往後一定會更加謹慎小心。

茂群接受了選民的付託，當選了桃園市議會第二屆市議員，茂群自知責任重大，面臨司法問題的期間，仍然不敢稍有懈怠，刑事二審宣判無罪，茂群心情終於放下一顆石頭，雖然因民事當選無效，茂群離開了議員職務，但我仍然會持續服務八德市民，再次謝謝所有關心茂群的好朋友，沒有你們的支持，茂群很難撐到今天。

茂群誓言，只要八德需要我，我將以我的專業，繼續為弱勢、榮民服務，「哪裡需要我，我就會在那裡」，未來我會更積極為大家服務，爭取權益，再次感謝一路相伴的好朋友、邱奕勝議長、萬立委美玲、國民黨團、侯友宜市長、朱立倫市長、謝謝你們。

更感謝園桌得好夥伴的精神支持讓我變得可以不一樣！

劉茂群於109年6月18日

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