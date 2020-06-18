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桃警破獲天九牌賭場 8旬女賭客嚇到喊「喘不過氣了」

警方查獲林姓男子開設的天九牌賭場，查扣賭資與賭具。（記者周敏鴻翻攝）

警方查獲林姓男子開設的天九牌賭場，查扣賭資與賭具。（記者周敏鴻翻攝）

2020-06-18 12:22:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子涉嫌在桃園區南豐街一處透天厝民宅開設天九牌地下賭場，吸引不少街坊前來試手氣，警方昨天（17日）深夜前往查緝，逮獲林男、黃姓荷官與37名賭客，查扣28萬餘元賭資。其中一名女性賭客高齡80歲，先是精神奕奕地跟著其他賭客吆五喝六，看到員警卻直呼「喘不過氣了」，讓員警很傻眼。

警方說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩的6月初，林男（23歲）看準民眾可能悶壞了，就租下南豐街一處透天厝，並找來黃姓男子（56歲）擔任荷官，開設天九牌地下賭場，果真吸引許多街坊前來試手氣。

透天厝民宅每天都有數十人進進出出，鄰居察覺有異通報桃園警分局大樹派出所長蕭國光，警方就派員監控，17日深夜11點多，警方見時機成熟，先派員守住民宅後門，再拿著大榔頭等工具，從民宅前方破門強行進入，查獲林男、黃男與35名賭客，並查扣28萬餘元賭資與賭具一批，依賭博罪嫌將他們送辦。

警方說，其中一名女性賭客高齡80歲，看到員警進入民宅時，臉上血色瞬間退去，還直呼「我喘不過氣了」，與之前賭博時精神百倍的模樣，大不相同。

警方拿著大榔頭等工具破門後，查獲林姓男子開設的天九牌賭場。（記者周敏鴻翻攝）

警方拿著大榔頭等工具破門後，查獲林姓男子開設的天九牌賭場。（記者周敏鴻翻攝）

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