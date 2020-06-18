3名國會前助理涉共諜案 李易諴、陳惟仁聲押禁見、林雍達10萬交保

曾任立委助理的李易諴，訊後被聲押禁見。（記者陳慰慈攝）

2020-06-18 05:43:44

〔記者錢利忠、陳慰慈／台北報導〕國會助理竟成共諜！檢調獲報，曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達等3男，涉嫌被中國情治單位吸收，蒐集外交部、陸委會等各部會開會紀錄及人事機密資料交付給中國；台北地檢署昨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分5路搜索約談3嫌到案，今凌晨依違反國家安全法之發展組織罪將李、陳2男聲押禁見、林則獲10萬元交保。

檢調調查，李易諴曾在馬來西亞東方日報當記者，以及擔任雲林縣長張麗善任立委時期的助理；陳惟仁曾是立委陳淑慧的助理；林雍達則曾先後當過立委陳進丁、陳淑慧2人的助理。

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3人均因曾擔任國會助理，而與各媒體的黨政路線記者及公部門職員熟識，3人卸任國會助理後被中國鎖定吸收，涉嫌從2014年開始至2018年間，靠著過往在公部門及媒體圈的人脈，穿梭於台灣各媒體的黨政記者以及公部門間，利用請吃飯等傳統套交情的公關模式，從中蒐集包括外交部、陸委會等內部會議記錄資訊、人事機密檔案等資料。

不僅如此，3人還涉嫌拉攏線民加入共諜組織，因而被檢調單位盯上；檢調查出，3人涉嫌將蒐集到的片段會議記錄及瑣碎人事檔案進行拼湊，之後多次將台灣公部門的機密資料交付中國，涉犯國安法之發展組織罪。

對於搜索立院前助理所涉共諜一案，檢調均以事涉國安法為由，低調不予回應。此案以及上週偵辦富美剪刀五金工廠董事長黃炯墩被中方吸收發展組織未遂一案，均由北檢「御組」檢察官負責偵辦，已知二案之間並無關連。

曾任立委助理的陳惟仁，訊後被聲押禁見。（記者陳慰慈攝）

曾任國會助理的林雍達，訊後被諭令10萬元交保。（擷取自林雍達的臉書）

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