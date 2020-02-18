新竹「殺貓閻王」有共犯！ 檢方鎖定儲姓男嫌

連續以殘忍手法虐殺多隻貓咪的男子彭瑋傑。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-02-18 23:59:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕連續以殘忍手法虐殺多隻貓咪的男子彭瑋傑，去年底被檢方依違反動物保護法起訴後，檢警根據相關事證，赫然發現他與儲姓男子組成「殺貓二人組」，先以機車大鎖打死流浪貓棄屍郊區，又故意領養貓咪然後共同以棍子將貓痛毆，貓咪嚇得跳進馬桶逃命，二人眼睜睜看著貓抽搐死去，新竹檢方將彭男追加起訴，並積極追查儲男涉案情節。

24歲男子彭瑋傑從去年6月起，連續將拾獲、領養的貓咪在住處從高處重摔在地數次，眼睜睜看貓咪抽搐痛苦而死，還錄影拍照紀念，最可怕的是，彭男竟將摔不死的貓送醫救活之後，再帶回家砸牆角砸死，或直接用手扭斷脖子旋轉多次，甚至還在貓咪傷口灑鹽致死，手段極度兇殘，新竹地檢署去年12月將彭男依違反動物保護法提起公訴。

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檢方根據起訴後收到的相關罪證調查，彭瑋傑曾與儲姓男子基於傷害動物致死之犯意聯絡，於2018年底至去年2月2日農曆過年開始間某日，在新竹市西濱路某處拾獲土灰色流浪貓1隻後，竟在新竹市香山區海埔路彩虹橋上，以機車大鎖敲打該流浪貓，致貓慘死，之後2人即將貓屍丟擲在橋下。

此外彭瑋傑另又基於傷害動物致死犯意，於去年10月13日由儲男陪同自姜姓女子處領養白底土色貓（貓名：小湯圓）後，隨即在去年10月14日，在當時位於新竹市香山區牛埔路租屋處，以棍子毆打貓身5至10分鐘，該貓不堪毆打跳進馬桶，逐漸抽搐至死。

至於共犯儲男涉嫌違反動物保護法部分，檢方將繼續偵辦。

檢方認為彭瑋傑所為，係違反動物保護法故意傷害動物而致動物死亡罪嫌，全案追加起訴。

遭虐死的貓咪死不瞑目。（記者蔡彰盛翻攝）

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