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鑽漏洞買「愛孩票」搭火車 男被抓包遭判刑

台鐵開放可透過超商系統，購買「愛心孩童票」（簡稱愛孩票）。（記者鄭淑婷攝）

台鐵開放可透過超商系統，購買「愛心孩童票」（簡稱愛孩票）。（記者鄭淑婷攝）

2020-02-18 22:54:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］為了讓民眾購票方便，台鐵開放可透過超商系統，購買「愛心孩童票」（簡稱愛孩票），卻有民眾看準超商店員不會查核證件，入站時站務員也不一定會特別稽查，大鑽漏洞只為省車票錢，其中，林姓男子前年10月間，利用超商ibon機台購買花蓮到七堵站、七堵到台中站「愛孩票」各一張，票價僅98元及106元，搭到桃園、新竹交界時被抓包，除了補足、加收票價共697元，還被依詐欺罪嫌移送法辦。

桃園地院法官日前審結判處林男拘役55天，審酌他犯後坦承、沒有前科，予以緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，還須完成8小時法治教育課程，可謂「因小失大、得不償失」。

台鐵除了全票及半票的敬老、孩童、愛心、愛陪票，另針對6到12歲孩童且領有身心障礙手冊，提供有結合孩童、愛心票的「愛孩票」，票價僅全票的四分之一，是台鐵最低價的票種，購票時需持主管機關核定搭乘或身分有效證件正本備查，但台鐵開放可透過超商系統購買「愛孩票」，卻被有心人士視為購票漏洞，林男就是一例。

對此，台鐵表示，民眾持行動票證優待票乘車時，包括敬老、孩童、愛心、愛陪及愛孩票等，若經查驗身分不符、無效證件或未帶證件者，通常依台鐵局旅客運送契約相關規定，要求補收起、到站票價差額，並得加收已乘區間50%的票價。

是否進一步交由鐵路警察依詐欺送辦，則由列車長視狀況而定，一般是是拒不補票、態度惡劣、被查到多次等，但仍視當下個案而定。

台鐵也強調，目前配發的新一代車長掌機PDA，列車長可掌握全車座位與票種的發售狀況，可在不干擾旅客情形下，檢視各個座位旅客與購買票種有無異常，也籲旅客遵守使用者付費、依身分購票的規則。

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